Nowe książki polecane przez redakcję - premiery na maj 2021 r.

Rebis

Zapraszamy do tradycyjnego przeglądu książkowych premier - tym razem z maja 2021 roku. Jak zwykle wybraliśmy garść propozycji z różnych gatunków: fantastyki, thrillera, kryminału, powieści obyczajowej i młodzieżowej, a także non-fiction.

W maju ukazało się całkiem sporo interesujących premier książkowych, było więc w czym przebierać.

Oto wybrane przez nas premiery książkowe ze maja 2021 r.:

Mariana Enriquez - Nasza część nocy

Argentyna / fantastyka / junta

Uzbrojeni po zęby żołnierze, strzeżone drogi i unoszące się w powietrzu napięcie – to Argentyna pod rządami wojskowej junty. Ojciec z synem zamierzają przeprawić się z Buenos Aires do północnej granicy kraju z Brazylią. Matka Gaspara, bo tak ma na imię chłopiec, zginęła w tajemniczych okolicznościach.

Ojciec jest zdeterminowany, by uratować chłopca przed jego przeznaczeniem. Gaspar ma bowiem zostać medium na usługach Zakonu – tajnego stowarzyszenia, które przy pomocy zakazanych i niebezpiecznych rytuałów kontaktuje się z Ciemnością. By zyskać nieśmiertelność, członkowie Zakonu, rządzonego przez krewnych matki Gaspara, nie cofną się przed niczym. Ich starania sięgają setki lat wstecz, odkąd wieść o Ciemności przewędrowała z Afryki, przez Anglię, do Argentyny.

Enriquez czerpie garściami z historii swojego kraju i dawno zapomnianych wierzeń, tworząc niepokojącą, lecz olśniewającą powieść. Nasza część nocy to kolejny dowód na to, że autorka jest jednym z najważniejszych głosów w literaturze latynoamerykańskiej.

Źródło: Echa

Wojciech Chmielarz - Wilkołak

kryminał / część serii / popularny autor

Prywatny detektyw Dawid Wolski nie spocznie. Na cmentarzu, na pogrzebie swojego ojca, mecenasa Wolskiego, który doprowadził do uwolnienia mordercy Igi, kobiety jego życia – widzi ją z daleka i już wie, że przeszłość wróciła i niemożliwe stało się możliwe.

Dziewczyna jest dziesięć lat starsza, zmieniona, ale to Iga. Tylko on ją zobaczył, tylko on ją rozpoznał. Nikt mu nie wierzy, lecz on jest pewien – Iga żyje. Żyje i z jakiegoś powodu znowu znika. Od chwili jej śmierci Wolski wie, że coś jest nie tak i teraz ma pretekst, żeby to sprawdzić. Dopuszcza się profanacji i w niebezpieczną grę wciąga jedynego przyjaznego mu człowieka – prokuratora Adama Górnika. Prawda okaże się jednak zbyt trudna do przyjęcia, ale dla Wolskiego nie ma ratunku…

Nowa powieść wielokrotnie nominowanego i nagradzanego autora kryminałów, thrillerów i sensacji. To także wielki powrót detektywa Dawida Wolskiego, którego losy czytelnicy znają z tomów Wampir i Zombie. Świetna historia, wartka akcja, nieprzewidziane zakończenie, które dosłownie wbija w fotel.

Trwa właśnie ostatni etap sprzedaży praw do serialu i filmu na podstawie powieści z dużym producentem.

Źródło: Marginesy

Hallie Rubenhold - Pięć. Nieopowiedziane historie kobiet zamordowanych przez Kubę rozpruwacza

non-fiction / zbrodnia / kobiety

Wszyscy znamy legendę Kuby Rozpruwacza. Od ponad wieku domniemany seryjny morderca kobiet jest obiektem badań historycznych, opracowań i analiz, a także bohaterem niezliczonych książek, filmów czy zwykłych strasznych historii opowiadanych sobie w nocy, by się bać. Stał się elementem miejskiej kultury Londynu, śladami Kuby Rozpruwacza są prowadzone wycieczki, a jego „cień” zobaczyć można w Muzeum Figur Woskowych Madame Tussaud.

Autorka książki, Hallie Rubenhold podkreśla jednak: „Kuba Rozpruwacz był tylko seryjnym, obrzydliwym mordercą. Nikim więcej”.

W opozycji do mitologicznej wręcz postaci Rozpruwacza napisała książkę o jego ofiarach. I choć nie wiemy, ile ich było na pewno, pięć znamy z imienia: Polly, Annie, Elizabeth, Catherine i Mary-Jane. Pięć kobiet z różnych stron Londynu i Wielkiej Brytanii, a nawet Szwecji, o różnych historiach życiowych, pragnieniach, planach na przyszłość. Układały ballady, prowadziły kawiarnie, żyły w starych wiejskich domach i miejskich czynszówkach… Nigdy się zapewne nie spotkały, lecz w historii pozostaną zawsze razem, bo połączył je rok tragicznej śmierci – 1888 – i domniemany zabójca, którego legenda obrosła sławą i zainteresowaniem, o którym one nawet nie mogły marzyć.

Hallie Rubenhold, uznana historyczka i twórczyni literatury faktu, napisała książkę właśnie o nich – o kobietach, które w powszechnej świadomości stały się jedynie kolejnymi ofiarami Kuby Rozpruwacza. Autorka opowiada prawdziwą historię ich losów i śmierci, tworzy fascynujący portret różnorodnych bohaterek, a także mrocznego, wiktoriańskiego Londynu.

Książka zdobyła nagrodę Baillie Gifford, najbardziej prestiżową brytyjską nagrodę dla autorów literatury faktu.

Źródło: Poradnia K

Sam Tschida - Siri, kim jestem?

media społecznościowe / obyczajowa / odkrywanie siebie

Urocza komedia romantyczna na czasie dla wszystkich #instadziewczyn.

Zabawna i bardzo aktualna powieść o miłości dla wszystkich #instadziewczyn i #instakobiet.

Mia budzi się w szpitalu z… amnezją. Nie potrafi sobie przypomnieć nawet swojego imienia. Przy sobie ma jedynie podartą imprezową sukienkę od Prady, pomadkę Chanel i iPhone’a z rozbitym wyświetlaczem. Ponieważ nie pamięta niczego ze swojego życia, musi je odbudować na podstawie zdjęć, które zamieściła na Instagramie. Niby prosta sprawa, prawda? Zawsze jakiś trop. Cóż, może i tak by było, gdyby nie fakt, że fotki, które wrzucamy na Insta to najczęściej podkolorowana wersja rzeczywistości, niekoniecznie mająca wiele wspólnego z prawdą. A wszystko wskazuje na to, że Mia była prawdziwą mistrzynią kreowania wizerunku. Niestety przekona się, że za imponującym internetowym wizerunkiem kryją się mało spektakularne realia. Pomoże jej w tym Max, którego przypadkiem pozna i który sprawi, że Mia poczuje "to coś". Ale czy bez insta filtrów będzie dla niego równie atrakcyjna?

"Siri, kim jestem?" to z jednej strony przenikliwa satyra na świat, w którym najważniejszy jest Instagram i kolejne selfie, z drugiej zaś urocza historia miłosna o dziewczynie, w której życiu coś się zmienia.

Źródło: Prószyński i S-ka

Magdalena Kubasiewicz - Nieszczęścia chodzą trójkami

polska autorka / kryminał / morderstwo

Zaczęło się od poplamionej spódniczki różowego słonia. Skończyło na znalezieniu trupa.

Gdy Daniela Nieszczęście opuściła krakowski akademik i udała się do domu krewnej, nie sądziła, że znajdzie tam swoje dwie kuzynki (żywe) oraz ciotkę (martwą). Na pewno nie spodziewała się też, że wszystkie trzy staną się głównymi podejrzanymi w sprawie o morderstwo. Kto zabił starszą panią w jej własnym salonie? Gdzie znikł cenny naszyjnik ze szmaragdami? I czy trzy Nieszczęścia zdołają dojść do porozumienia, zanim podzielą los ciotki…?

Źródło: Czarna Dama