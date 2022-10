Nowe książki polecane przez redakcję - premiery na wrzesień 2022 r.

Źródło: Marginesy / Czarna Owca / Albatros

Zapraszamy do tradycyjnego przeglądu książkowych premier - tym razem z września 2022 roku. Skończyły się wakacje, rozpoczął się sezon targowy, więc do księgarń trafiło wiele interesujących pozycji.

Jak zwykle wybraliśmy garść propozycji z różnych gatunków: fantastyki, thrillera, kryminału, a także non-fiction. Pojawiły się też interesujące wznowienia i reedycje.

Oto wybrane przez nas premiery książkowe z września 2022 r.:

Zdzisław A. Raczyński - Janczarzy Kremla

sensacyjna / szpiegowska / Rosja

Co łączy śmierć studenta w Moskwie z wprowadzeniem stanu wojennego w Polsce? Znakomita powieść sensacyjno-szpiegowska.

Koniec lat 70. XX wieku. Grupa polskich studentów w Moskwie pilnie uczy się kultury i zwyczajów ZSRR, zawiera bliskie znajomości z ludźmi z elit władzy, wtapia się w sowiecki pejzaż. Opiekuje się nimi oficer polskiej ambasady.

Młodzi ludzie dopiero po czasie zrozumieją, że zostali uwikłani w intrygę, w której ceną stało się ich życie, a studencką beztroskę, miłość i przyjaźń muszą poświęcić dla kraju, który jest tylko pionkiem w grze wielkich mocarstw. Świat stoi w obliczu konfliktu zbrojnego, a w Polsce zostaje wprowadzony stan wojenny. Śmierć wyrywa z grupy studentów swoje pierwsze ofiary…

Warszawa czterdzieści lat później. Prokurator IPN Aleksander Wojtkowski wyjaśnia okoliczności śmierci studenta Tomka Wiśniewskiego w moskiewskim metrze w 1981 roku. Zbierając materiały do śledztwa, odsłania nieznane kulisy historii PRL i roli, jaką odegrały w niej służby specjalne.

Zdzisław A. Raczyński opisuje to wszystko z precyzją historyka i swadą pisarza. Proponuje spojrzenie na nieodległą przeszłość z różnych perspektyw: chłodnych kalkulacji władz USA i szalonych pomysłów sowieckich marszałków o podboju Europy.

Źródło: Czarna Owca

Stephen King - Baśniowa opowieść

fantasy / popularny autor / ocalenie świata

Charlie Reade to na pozór nastolatek jak każdy inny. Codzienność mija mu pod znakiem szkoły, treningów sportowych oraz spotkań z przyjaciółmi. Jego życie rodzinne dalekie jednak jest od sielanki. Od czasu śmierci matki Charliego, gdy chłopiec miał 10 lat, jego ojciec zaczął pogrążać się w rozpaczy i coraz większym uzależnieniu od alkoholu.

Wszystko zmienia się, kiedy Charlie, już jako 17-latek, poznaje Howarda Bowditcha i jego pieska Radara. Na terenie jego posiadłości Charlie trafia bowiem na zamkniętą szopę, z której zaczynają dochodzić coraz głośniejsze dźwięki, przypominające… głosy z zaświatów. Jakiś czas później odkrywa, że tajemnicza szopa okazuje się portalem do innego wymiaru. Chłopak nie zdaje sobie sprawy, jak poważne konsekwencje będzie mieć zdobycie przez siebie wiedzy na temat skrywanego portalu. Czy uda mu się ocalić każdy ze światów przed złem i niebezpieczeństwem?

„Baśniowa opowieść” to kolejna z książek w dorobku Stephena Kinga – legendy literatury z dreszczykiem. Tym razem King przenosi nas w nieco inne, bo fantastyczne, rejony. Jak sam przyznał, jego motywacją było to, by „napełnić wiele, wiele stron przygodą” i przenieść swoich czytelników w świat baśni i magicznych opowieści. Jak poradził sobie z tym zadaniem? Przekonaj się i sięgnij po „Baśniową opowieść” już teraz.

Źródło: Albatros

Kai-Fu Lee, Chen Qiufan - Sztuczna inteligencja 2041. 10 wizji przyszłości

przyszłość / opowiadania / fantastyka

Autor bestsellerowej książki „Inteligencja sztuczna, rewolucja prawdziwa”, ekspert do spraw AI, były prezes Google China, oraz znany powieściopisarz s.f. połączyli w tej książce siły, żeby odpowiedzieć na pytanie, jak sztuczna inteligencja zmieni nasz świat w ciągu najbliższych dwudziestu lat.

Sztuczna inteligencja będzie definicją rozwoju XXI wieku – wygeneruje bezprecedensowe bogactwo, zrewolucjonizuje medycynę i edukację poprzez symbiozę człowiek-maszyna oraz stworzy zupełnie nowe formy komunikacji i rozrywki. Jednak uwalniając nas od rutynowej pracy, zakwestionuje także zasady organizacyjne naszego ładu gospodarczego i społecznego i przyniesie nowe zagrożenia w postaci autonomicznej broni i inteligentnej technologii. W tym prowokacyjnym i oryginalnym dziele w dziesięciu porywających opowiadaniach, osadzonych w przyszłości, autorzy wprowadzają czytelników w szereg pouczających scenerii z 2041 roku.

Źródło: Media Rodzina

Mick Herron - Ulica Szpiegów

Kulawe Konie / szpiegowska / część serii

Starzejący się szpieg traci rozum. Co wtedy? Czy służby specjalne prowadzą dom spokojnej starości dla tych, którzy wiedzą zbyt wiele, ale zapominają, że ich wiedza jest ściśle tajna? A może ktoś sprawuje stałą opiekę nad zniedołężniałymi pracownikami kontrwywiadu?

Takie pytania zaczyna sobie zadawać River, wnuk Davida Cartwrighta, tajnego agenta z czasów zimnej wojny i szarej eminencji MI5 – i powinien znaleźć na nie odpowiedź jak najszybciej. Dziadek, który zasłużył sobie na miano prawdziwej legendy kontrwywiadu, zaczyna bowiem zapominać o zakładaniu spodni i wszystko wskazuje na to, że cierpi na paranoję prześladowczą.

Tyle że River Cartwright, agent ze Slough House, placówki MI5 dla skompromitowanych szpiegów, ma teraz inne zmartwienia. W zatłoczonym centrum handlowym doszło do eksplozji. Zginęło czterdzieści niewinnych osób. Kulawe konie ze Slough House robią wszystko, by odkryć, kto stoi za tym aktem terroru, zanim sytuacja przerodzi się w poważny kryzys.

Źródło: Insignis

Zoraida Córdova - Dziedzictwo Orquídei Diviny

fantastyka / historia rodzinna / zagraniczna autorka

Wciągającą opowieść o tajemniczym dziedzictwie i sile drzemiącej w rodzinie. Głęboko ukrywany sekret oraz zagadka, której rozwiązanie prowadzi do Ekwadoru, sprawiają, że „Dziedzictwo Orquídei Diviny” pochłonie miłośników historii o współczesnych wiedźmach.

Członkowie rodziny Montoya są nauczeni, by nie zadawać zbyt wielu pytań. Już dawno przestali dociekać, jakim cudem ich spiżarnia jest zawsze zapełniona albo dlaczego ich nestorka rodu nigdy nie opuszcza swojego domu – ani na zakończenie studiów, ani na ślub, ani na chrzciny.

Gdy nadchodzi dzień, w którym Orquídea Divina zaprasza rodzinę na swój pogrzeb oraz by rozdać spadek, wszyscy mają cichą nadzieję, że w końcu jej sekrety wyjdą na jaw. Zamiast tego Orquídea przemienia się w drzewo ceiba, swoich bliskich pozostawiając z jeszcze większą liczbą pytań niż odpowiedzi.

W „Dziedzictwie Orquídei Diviny” opisane są dwie linie czasowe, gdyż dary, które babka po sobie zostawiła, zaczynają objawiać się siedem lat później. Marimar, Rey i Rhiannon odkrywają w sobie nieoczekiwane moce. Pewna postać zaczyna potajemnie badać ich drzewo genealogiczne, łamiąc powoli jego gałęzie, by zniszczyć ród Montoyów.

Potomkowie Orquídei, chcąc ocalić pozostałych członków rodziny i odkryć prawdę kryjącą się za ich dziedzictwem, wyruszają w daleką podróż do Ekwadoru. To właśnie tam ich babka pogrzebała swoje tajemnice i właśnie tam wszystko może się wyjaśnić.

Źródło: Kobiece

Juan Gabriel Vásquez - A gdy obejrzysz się za siebie

literatura światowa / wspomnienia / historia rodzinna

W październiku 2016 roku kolumbijski reżyser Sergio Cabrera uczestniczy w retrospektywie swojej twórczości w Barcelonie. To trudny moment: właśnie umarł jego ojciec, Fausto Cabrera, jego małżeństwo przechodzi kryzys, a jego kraj odrzucił porozumienia pokojowe, które mogłyby zakończyć toczącą się w nim od ponad pięćdziesięciu lat wojnę domową.

W trakcie tych pełnych refleksji dni Sergio wspomina wydarzenia, które naznaczyły życie jego i jego ojca: od hiszpańskiej wojny domowej, przez emigrację do Ameryki Łacińskiej, po Chiny z czasów Rewolucji Kulturalnej i partyzantkę lat sześćdziesiątych.

Po siedmiu latach pracy Vàsquez po raz kolejny bierze do ręki fakty i układa z nich poruszający portret rodziny, której historia wpłynęła na losy całego świata.

Źródło: Echa

Matthew J. Gilbert - Stranger Things. Hawkins Horrors

świat Stranger Things / opowieści / groza

Pewnego wieczoru Dustin, Lucas, Max i ich przyjaciele wypożyczają kilka filmów wideo. Kiedy jednak z powodu awarii prądu nie mogą ich obejrzeć, zaczynają opowiadać sobie przerażające historie związane z ich miasteczkiem.

Jakie tajemnice skrywa stary szpital psychiatryczny? Czy na dnie Jeziora Kochanków naprawdę żyje straszny zmutowany stwór? Czy zwyczajnego pluszaka kontrolują nadnaturalne siły? Co łączy jadeitową kostkę z wilkołakami i czy cztery dziewczyny z miejscowego liceum, nazywające siebie Córami Ciemności, są prawdziwymi wiedźmami?

Oto część kolekcji strasznych historii zebranych w książce Hawkins Horrors, która spodoba się nie tylko fanom superpopularnego serialu Netflixa.

Źródło: Feeria Young