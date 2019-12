Olaf Lubaszenko w nowym odcinku Podcast! Kamera! Akcja!

Do kin trafił właśnie film Futro z misia. Jest to nowa komedia gangsterska napisana przez Olafa Lubaszenkę i Michała Milowicza. Widzowie spodziewają się, że otrzymają produkcję w klimacie kultowych już Chłopaki nie płaczą, ale czy jest to możliwe? Między innymi o tym oraz o presji jaka ciąży na reżyserze mającym na koncie kilka hitów, rozmawiają Dawid Muszyński i Olaf Lubaszenko.

Aktor także dementuje kilka plotek, które pojawiły się ostatnio na jego temat w prasie tabloidowej.

Posłuchajcie naszego podcastu, poniżej znajdziecie również wersję video:

Za tydzień gościem Dawida będą chłopaki z kanału Watching Closely oraz Marcin Zwierzchowski.