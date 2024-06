Słoneczny tablet – nie siedź w domu w lato! Rozrywka dla każdego w słoneczny dzień na tablecie HUAWEI MatePad 11.5"S

fot. naEkranie.pl

Na HUAWEI MatePad 11.5"S można wygodnie oglądać filmy, mecze, grać w gry i czytać książki na plaży, balkonie, w parku czy pod namiotem. Ten wszechstronny tablet wyposażony jest w matowy ekran PaperMatte 2.0, który eliminuje odblaski i zapewnia doskonałą widoczność nawet w pełnym słońcu. Sprawdzamy, jak nowy tablet Huawei sprawdza się na wakacjach.

Sport na urlopie

Oglądanie sportu podczas letniego wypoczynku to idealny sposób na pogodzenie urlopu z obowiązkami kibica. Do tego celu idealnie nada się HUAWEI MatePad 11.5"S z częstotliwością odświeżania ekranu wynoszącą 144 Hz, co zapewnia płynność obrazu niezbędną podczas oglądania sportu. Tablet wyposażony jest w matowy ekran PaperMatte 2.0, który eliminuje 99% odblasków, dzięki czemu możesz komfortowo oglądać filmy nawet w pełnym słońcu. Jasność ekranu wynosząca 500 nitów zapewnia wyraźny obraz, a cztery głośniki z technologią Huawei Histen 9.0 emitują dźwięk, który przebije się przez szum fal. Pojemna bateria (8800 mAh) pozwala na spokojne obejrzenie dwóch całych meczów piłkarskich bez potrzeby ładowania.

MatePad 11.5"S sprawia, że nawet nudne plażowanie staje się ekscytujące. My podczas weekendu w Sopocie oglądaliśmy Igę Świątek w finale Rolanda Garrosa. Ty wyobraź sobie oglądanie ulubionego sportu na leżaku z zimnym napojem w ręku. Z tym tabletem możesz w lecie śledzić najpierw piłkarskie mistrzostwa Europy i Ameryki Południowej, a potem gładko przerzucić się na oglądanie nadchodzących igrzysk olimpijskich.

Filmy i seriale pod namiotem

Wakacyjny wypoczynek pod namiotem to czysta przyjemność, ale wieczory – choć krótkie – nadal można wypełnić rozrywką, jak choćby oglądaniem nowych odcinków seriali Akolita, The Boys, czy Ród Smoka lub jakiegoś klasycznego horroru dziejącego się na odludziu, jeżeli chcemy poczuć dreszczyk emocji. Ale nie tylko wieczory uprzyjemni HUAWEI MatePad 11.5"S. Dzięki HUAWEI MatePad 11.5"S możesz cieszyć się wolnym od refleksów, wyrazistym obrazem o każdej porze dnia i nocy. Na przykład łowienie ryb o świcie można urozmaicić sobie oglądaniem jednego z wielu wędkarskich kanałów na YouTube. A żeby nie płoszyć ryb i nie przeszkadzać innym wystarczy podłączyć bezprzewodowe słuchawki Bluetooth, jak choćby HUAWEI FreeBuds 6i.

Granie na tarasie

Dzieciaki grają w gry na tablecie i nie chcą wyjść z pokoju na świeże powietrze? To pewnie dlatego, że w świetle słonecznym na ich tabletach niewiele widać. Dzięki HUAWEI MatePad 11.5"S grać można także na świeżym powietrzu. Tablet ma wysoką rozdzielczość ekranu (2800 x 1840 pikseli) i częstotliwość odświeżania 144 Hz, a matowy ekran pozwala na granie bez rozpraszających refleksów. Procesor Kirin 9000WL i 8 GB pamięci RAM zapewniają płynne działanie gier. Teraz można cieszyć się ulubionymi grami na świeżym powietrzu, bez względu na to, jak mocno świeci słońce.

Dzięki zaawansowanej technologii chłodzenia, tablet nie przegrzewa się nawet podczas długich sesji gamingowych. To szczególnie ważne w ciepłe, letnie dni, kiedy temperatura otoczenia jest wysoka. Mobilność i lekkość tabletu sprawiają, że można go zabrać wszędzie, a długi czas działania baterii zapewnia, że zawsze będziesz gotowy na nową rozgrywkę.

Czytanie i relaks w parku

Wyobraź sobie spędzenie słonecznego popołudnia w parku, z książką, która wciągnie cię na wiele godzin. Doskonały matowy ekran i komfort użytkowania to kluczowe zalety, które doceni każdy miłośnik literatury i komiksu, dzięki którym czytanie e-booków czy komiksów i relaks w parku z HUAWEI MatePad 11.5"S to prawdziwa przyjemność. To jeden z niewielu tabletów, które zapewniają takie wrażenia z czytania, jak czytniki e-booków. Matowy ekran z technologią Low Blue Light i Flicker Free chroni oczy podczas długiego czytania. Niska waga tabletu ułatwia jego przenoszenie. Możesz teraz czytać ulubione książki i komiksy na ławce w parku, słuchając przy tym relaksującej muzyki w tle poprzez słuchawki bezprzewodowe.

Długi czas pracy na baterii oznacza, że możesz spędzić cały dzień na świeżym powietrzu bez obaw o konieczność ładowania urządzenia. HUAWEI MatePad 11.5"S zapewnia, że zawsze będziesz mieć dostęp do swojej biblioteki e-booków, niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz. Dzięki aplikacji HUAWEI Books możesz zarządzać swoją kolekcją książek, tworzyć notatki i zakładki, co czyni czytanie jeszcze bardziej wygodnym.

Zapraszamy do wypoczynku

HUAWEI MatePad 11.5"S dzięki matowemu ekranowi i długiemu czasowi pracy na baterii pozwala cieszyć się ulubionymi filmami, sportem, grami, książkami i komiksami na świeżym powietrzu przez całe wakacje. Tablet zapewnia oczywiście dostęp do najważniejszych aplikacji. Wystarczy wejść do sklepu AppGallery, wyszukać program po nazwie i przejść prosty proces instalacji. Działa to także w przypadku usług Google.

Wystarczy dać tabletowi dostęp do internetu, czy to udostępniając go ze smartfona, czy też korzystając z popularnych routerów przenośnych. Wyjdź na zewnątrz i ciesz się latem z HUAWEI MatePad 11.5"S, nie rezygnując przy tym z ulubionych sposobów spędzania wolnego czasu. Ten wszechstronny tablet sprawi, że każda chwila na świeżym powietrzu będzie pełna dostępu do ulubionych dzieł popkultury.