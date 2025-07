Afryka Express: data premiery programu już znana. Kiedy pierwszy odcinek?

fot. materiały prasowe Warner Bros. Discovery

Afryka Express jest siódmą odsłoną programu, w którym uczestnicy ponownie wyruszają w podróż ku przygodzie. Przypomnijmy, że Azja Express zadebiutowała na antenie TVN w 2016 roku. Prowadzącą pierwszych trzech edycji programu była Agnieszka Woźniak-Starak, następnie zastąpiła ją Daria Ładocha. Pierwsza i druga seria popularnego reality show miała miejsce w Azji, a trzecia i czwarta w Ameryce - wówczas nazywało się ono Ameryka Express. W 2023 roku program Azja Express powrócił z 3. edycją, a jej zwycięzcami zostali Andziaks i Luka. W 4. odsłonie wyemitowanej jesienią 2024 roku triumfowali natomiast Jan Błachowicz i Józek Gąsienica-Gładczan. Teraz wyścig przeniósł się na inny kontynent, a miejsce Darii Ładochy w roli prowadzającej zajęła Izabella Krzan.

Uczestnicy programu będą ścigać się ze sobą w Kenii i Tanzanii. Przypomnijmy, że są to pary, w których co najmniej jedna osoba jest znaną osobowością telewizyjną. O miano najlepszego duetu w Afryka Express rywalizować ze sobą będą: Monika Hofffman-Piszora i Iga Hoffman, Katarzyna Niezgoda i Paweł Markiewicz, Nikodem Rozbicki i Paweł Kurkowski, Izu Ugonoh i Antonina Ugonoh, Tomasz Iwan i Karolina Woźniak, Wiktoria Gąsiewska i Mateusz Gąsiewski, Ewa Gawryluk i Piotr Domaniecki oraz Edyta Zając i Michał Mikołajczak.

Afryka Express: kiedy pierwszy odcinek programu?

Zdjęcia do programu Afryka Express rozpoczęły się w czerwcu 2025 roku i już dobiegły końca. Zgodnie z zasadami uczestnicy musieli przeżyć za jednego dolara dziennie na jedzenie i każdego dnia znajdować darmowy transport i nocleg. W trakcie grali także o amulety, które sumowały się i wliczały do wygranej. Najszybszy duet z każdego odcinka zdobywał immunitet, dzięki niemu nie brał udziału w eliminacji. Ta para, która jako ostatnia docierała do punktu kontrolnego, żegnała się z programem. Już wiadomo, że program Afryka Express będzie składał się z 12 odcinków.

Program Afryka Express będzie można oglądać od soboty 6 września 2025 roku na antenie TVN. Kolejne odcinki będą emitowane co tydzień. Godzina emisji nie jest jeszcze znana. Artykuł będzie aktualizowany.