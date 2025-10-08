Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Gen V - sezon 2, odcinek 6 - recenzja

Data premiery w Polsce: 8 października 2025

Gen V w końcu osiągnął równowagę pomiędzy akcją a wyjawianiem tajemnic. Nowy odcinek to bomba informacyjna, na jaką niecierpliwie czekaliśmy.
Ocena recenzenta:
7/10
Data premiery w Polsce:
8 października 2025
Data premiery w Polsce: 8 października 2025
Reklama
placeholder
Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  2. sezon 
recenzja spin-off The Boys gen v Pokolenie V
UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!
Gen V - sezon 2, odcinek 6 fot. Prime Video
Reklama

Początek 6. odcinka Pokolenia V napakowany był dynamiczną akcją. Bohaterowie uciekli z Elmiry, w czym pomógł im Sam. Sceny trzymały w napięciu, ponieważ trudno było przewidzieć, czy Cipher znowu czegoś dla nich nie przygotował. Spodziewany atak nastąpił dopiero później, gdy grupka próbowała ukryć się w bibliotece. Walka supków z Vikingiem emocjonowała, bo wróg sprawił duże problemy silnemu Samowi. Praca kamery i efekty specjalne dobrze oddawały potęgę ich ciosów – to już nie przelewki. Bardzo zaskoczyło pojawienie się Zoe, córki Victorii Neuman, którą pamiętamy z The Boys. Zmasakrowała wówczas agentów swoimi mackami. Dokładnie to samo zrobiła z Vikingiem, ale w jeszcze bardziej makabryczny sposób. Akcja w tym odcinku zdecydowanie satysfakcjonowała – była taka, jak na superbohaterski serial przystało.

Zoe nie przybyła na ratunek sama, lecz ze Stanem Edgarem, który zabrał grupę do podziemnego bunkra z wieloma zabezpieczeniami przeciwsupkowymi. Tempo akcji całkowicie wyhamowało, aby twórcy mogli zdradzić widzom, o co chodzi z projektem Odessa. A nikt inny nie potrafi tak jasno wyjaśniać ważnych rzeczy jak Giancarlo Esposito. Dzięki niemu zwykła rozmowa zamienia się w intrygujące dochodzenie do prawdy. I tak oto poznaliśmy mnóstwo przydatnych informacji o przeszłości Vought i ich celach, a także projekcie Odessa, eksperymencie, z którego przeżyli tylko Homelander i Marie. Wspólnie wydedukowali, że Thomas Godolkin jednak przeżył pożar sprzed lat i może być ojcem Ciphera. Czy ich domysły okażą się trafne? Przekonamy się w kolejnych odcinkach, ale i tak mamy do czynienia z bardzo dobrym twistem fabularnym.

fot. Prime Video

Twórcy poświęcili też trochę czasu głównym bohaterom. Najwięcej dramatu przeżywały siostry Moreau. Annabeth, która niespodziewanie wykazała się mocami przewidywania przyszłości, jest wrogo nastawiona do Marie, która bardzo to przeżywa. Ich wspólna scena była pełna emocji z obu stron, serce się krajało. Scenarzyści świetnie to rozegrali, ponieważ to pojednanie nie jest proste, a jeszcze ciąży na nim rodzinna tragedia. Jaz Sinclair i Keeya King wykorzystały to, pokazując kawał talentu. Poza tym związek Marie z Jordan również przeżywa kryzys z powodu "cudu", jakiego dokonała superbohaterka swoją mocą kontrolowania krwi. Ratując Annabeth udowodniła, że jest naprawdę silna, jeśli nie najpotężniejsza na świecie, jeśli wierzyć słowom Edgara.

Znalazło się też miejsce na wspólną scenę Emmy i Sama. Jest między nimi duża chemia, ale bohaterka delikatnie mu odmówiła. Zdziwiło to, że Sam zachował spokój i postanowił wziąć odpowiedzialność za swoje czyny. Trochę to naciągane, że tyle lat nie potrafił sobie poradzić z emocjami, a dosłownie kilka godzin po oczyszczającej rozmowie z rodzicami stał się nagle stabilny, cierpliwy i opanowany. Jak bardzo nie kibicowalibyśmy tej parze, to ten wątek przedstawia się mało wiarygodnie ze względu na zbyt szybki progres Sama. Jeszcze pamiętamy, jak na początku sezonu odbijało mu z byle powodu – miał zwidy z muppetami i bajkowym światem, co było akurat tragikomiczne.

W odcinku nie zabrakło też Ciphera, który skonfrontował się z Polarity. Tym razem nie wszystko szło jak po maśle, bo Marie i reszta zniknęła z jego radaru, co go rozjuszyło. Natomiast zdziwiło to, że Polarity był w stanie powstrzymać jego moc, a nawet go zaatakować. Do tej pory Cipher wydawał się prawie nietykalny, więc jest nadzieja dla naszych protagonistów. Poza tym złoczyńca zdradził, że chce zmniejszyć populację supków na Uniwersytecie, więc wiemy już, o co będzie toczyć się gra w finałowych odcinkach. A stawką w tym wszystkim jest ludzkie życie, więc na pewno będzie ciekawie. Można już zacierać ręce na ekscytujące starcie.

Szósty odcinek Gen V był naprawdę dobry. Nie zabrakło w nim dramatu ani zabawniejszych momentów, jak ten, w którym Emma przyznała, że nie zna żadnego numeru telefonu. Dostaliśmy świetne cameo ze Stanem i Zoe, która wykazuje się dziwnością odpowiednią dla tego uniwersum. Bohaterowie używali swoich mocy w starciach ze złoczyńcami, a do tego wyjawiono wiele tajemnic. Ale czy wiemy już wszystko o Godolkinie? Wydaje się, że wciąż jest tu coś do odkrycia. Co dzieje się z mocami Ciphera? Dlaczego używa przemocy wobec siebie i ojca? Wchodzimy w końcową fazę sezonu, a wydarzenia nabrały dynamiki i wagi. Po takim udanym epizodzie z niecierpliwością czekam na to, co zdarzy się dalej.

Pokolenie V
Tagi:  2. sezon 
recenzja spin-off The Boys gen v Pokolenie V
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

7,6

2023
Pokolenie V
Oglądaj TERAZ Pokolenie V Przygodowy

8,6

2019
The Boys
Oglądaj TERAZ The Boys Dramat
Powiązane osoby

Najnowsze

1 One Piece - sezon 2
-

One Piece - nowe zdjęcia z 2. sezonu. Oto wieloryb i Crocus w wersji aktorskiej

2 Masters of the Universe Szkieletor
-

He-Man - tak może wyglądać Wężowa Góra w aktorskim filmie. Jest szkic koncepcyjny

3 Stranger Things 5
-
Plotka

5. sezon Stranger Things kosztował fortunę. Jeden z najdroższych seriali w historii

4 Spider-Man
-

Na tę postać w Spider-Manie 4 czekają fani Marvela. I chyba obejdą się smakiem

5 Gorączka - Robert De Niro i Val Kilmer w kadrze z filmu z 1995 roku
-

Wiemy, kogo zagra Leonardo DiCaprio w Gorączce 2. Należąca do Amazona wytwórnia przejmuje film

6 Tron: Ares
-
Spoilery

Tron: Ares - czy wracają bohaterowie z filmu Tron: Dziedzictwo? Oto odpowiedź!

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e194

Moda na sukces

s27e02

Wielkie projekty

s04e04

s28e06

The Voice

s09e07

Miłość jest ślepa

s09e08

Miłość jest ślepa

s09e09

Miłość jest ślepa

s05e03

Kulawe konie
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Syn cieśli

06

paź

Film

Syn cieśli
Nowoczesne związki

07

paź

Film

Nowoczesne związki
Little Nightmares: Enhanced Edition

10

paź

Gra

Little Nightmares: Enhanced Edition
Little Nightmares III

10

paź

Gra

Little Nightmares III
Głębia. Imprint

10

paź

Książka

Głębia. Imprint
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Sigourney Weaver
Sigourney Weaver

ur. 1949, kończy 76 lat

Matt Damon
Matt Damon

ur. 1970, kończy 55 lat

Bella Thorne
Bella Thorne

ur. 1997, kończy 28 lat

Julia Kijowska
Julia Kijowska

ur. 1981, kończy 44 lat

Emily Procter
Emily Procter

ur. 1968, kończy 57 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2 Zdjęcie Jacka z programu Królowe życia
-

Jacek z Królowych życia nie żyje. Miał 55 lat

3
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 290-295. Co się wydarzy?

5

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

6

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

7

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

8

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

10

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV