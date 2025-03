Modelka - recenzja książki

Marginesy

Peter Wihl, zamożny i uznany malarz, przygotowuje jubileuszową wystawę, która ma być zwieńczeniem jego kariery. Mężczyzna – zbliżający się do pięćdziesiątki, od lat goniący za perfekcją i uznaniem w świecie sztuki – niespodziewanie zaczyna tracić wzrok, a genetyczna choroba przynosi bóle głowy, omdlenia i rosnący strach przed utratą wszystkiego, co osiągnął. Jego ambicja, choć napędzająca sukcesy, sprawia, że staje się człowiekiem zamkniętym na potrzeby innych. W momencie kryzysu jego żona i dorastająca córka są dla niego wsparciem, a artysta musi zmierzyć się z pytaniem: czy warto poświęcić relacje z najbliższymi w imię kariery? Zdesperowany przyjmuje pomoc starego znajomego, Thomasa Hammera, nie pytając o konsekwencje. Wihl staje przed moralnym dylematem.

Wihl w akcie desperacji zgadza się na tajemniczy zabieg zaproponowany przez Hammera. Decyzja ta wywołuje lawinę wydarzeń, które zmuszają bohatera do przewartościowania priorytetów. Powieść ukazuje, jak pieniądze i wpływy mogą wypierać uczciwość, a pytanie o moralność i sprawiedliwość staje się jednym z głównych motywów opowieści.

Źródło: Marginesy

Modelka to powieść, która wnikliwie bada złożoność ludzkiej natury oraz cenę, jaką płaci się za ambicje. Dlaczego wnikliwie? Autor dogłębnie analizuje emocjonalne zmagania bohatera, ukazując jego wewnętrzne konflikty, rozterki oraz relacje z otoczeniem. Wihl, stojąc w obliczu utraty wzroku, odkrywa, że prawdziwe wartości, takie jak rodzina, wsparcie i miłość, nie zawsze idą w parze z dążeniem do osobistego sukcesu. Powieść zmusza do refleksji nad tym, co jest naprawdę ważne w życiu, a także nad tym, jakie konsekwencje niosą decyzje podejmowane w imię ambicji. W obliczu kryzysu Peter Wihl zmuszony jest stawić czoła nie tylko wyzwaniom zawodowym, ale i osobistym.

Konfrontacja ta prowadzi do głębszej analizy jego wyborów i priorytetów. Przesłanie powieści ukazuje, że prawdziwe spełnienie często leży poza granicami kariery i uznania – w szczerych relacjach z najbliższymi. Autor zadaje pytanie, jak daleko można się posunąć, by osiągnąć swoje cele, jednocześnie zachowując wierność własnym wartościom. Dostrzegamy czasem to, co ważne, w momencie, gdy to stracimy.