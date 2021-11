1883 - zwiastun prequela Yellowstone. Western, na jaki czekaliśmy

fot. Paramount+ / EW.com

1883 to serial amerykańskiej platformy Paramount+. W głównych rolach występują Sam Elliott, Tim McGraw, Billy Bob Thornton, Isabel May, LaMonica Garrett i Faith Hill. Pierwszy zwiastun został wyemitowany wraz z premierą 4. sezonu Yellowstone. Dzięki temu widzimy, czego się spodziewać.

1883 - zwiastun

Historia rozgrywa się w 1883 roku i skupia się na rodzinie Duttonów, którzy wyruszają na zachód, by osiedlić się w ostatnich rejonach niepodbitej Ameryki. Jest to opowieść o wielkiej ekspansji na zachód i zarazem studium historii rodziny, która ucieka przed ubóstwem, by szukać lepszego życia.

Za produkcję odpowiadają MTV Entertainment Studios, 101 Studios oraz Bosque Ranch Productions. Taylor Sheridan, John Linson, Art Linson, David C. Glasser, Ron Burkle oraz Bob Yari są producentami. Twórcą i showrunnerem jest Sheridan, który pełni tę rolę również przy oryginale.

1883 - premiera w USA odbędzie się 19 grudnia 2021 roku. Data polskiej premiery nie jest znana.

