All Stars - Amazon zamawia dwa sezony serialu komediowego z Reese Witherspoon w roli głównej

All Stars to nowy, półgodzinny serial komediowy. W wielkiej wojnie licytacyjnej platform streamingowych Amazon nabył prawa do projektu. Co jednak najciekawsze gigant postanowił od razu zamówić dwa sezony produkcji. Reese Witherspoon zagra główną rolę w projekcie i będzie jego producentką wykonawczą.

Bohaterką serialu jest była cheerleaderka z Daytona Beach (Witherspoon), który wyjeżdża do Anglii, aby objąć drużynę cheerleadingu w jednej ze szkół średnich. Pomysł na serial został luźno zainspirowany historią Andrei Kulberg, Amerykanki z Południa, która wyjechała do Wielkiej Brytanii, aby uczyć brytyjskich nastolatków o cheerleadingu.

fot. Apple TV+

All Stars - twórczynie projektu

Aline Brosh McKenna (Crazy Ex-Girlfriend) jest showrunnerką serialu. Twórczyni wyreżyseruje również połowę odcinków projektu, w tym pilotowy epizod. Lauren Neustadter oraz Lean Machine pełnią role producentek wykonawczych serialu.