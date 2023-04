Amazon - platforma rozwija uniwersum Batmana. Chodzi o 3 projekty Warner Bros. Animation

Fot. WARNER BROS. ANIMATION

Amazon znacznie poszerza swoje animowane uniwersum Mrocznego Rycerza! Platforma streamingowa oficjalnie zaktualizowała status kilku projektów. Zobaczcie sami.

Po pierwsze, potwierdzono zamówienie na dwa sezony serialu Batman: Caped Crusader od producentów Matta Reevesa, J.J. Abramsa i Bruce'a Timma. Przypominamy, że wcześniej platforma streamingowa Max porzuciła projekt. Po drugie, na Amazon trafią film Merry Little Batman i jego spin-off Bat-Family. Wszystkie trzy pochodzą od Warner Bros. Discovery, Warner Bros. Animation i DC.

Amazon - platforma rozwija uniwersum Batmana

Vernon Sanders, szef Amazona i MGM Studios, powiedział:

Batman: The Animated Series był pionierem, jeśli chodzi o ewolucję historii superbohaterskich, a także zdefiniował Mrocznego Rycerza na kolejne lata. Batman: Caped Crusader bez wątpienia będzie kontynuował tę tradycję. Serial wraz z Merry Little Batman i Bat-Family zaoferują klientom Prime Video różnorodne spojrzenia na mitologię Batmana.

Amazon - 3 nowe projekty Warner Bros. Discovery

Co wiemy o tych projektach? Merry Little Batman ma być komedią napakowaną akcją, w której młody Damian Wayne zamienia się w "Małego Batmana", by chronić Gotham przed złoczyńcami, którzy chcą zepsuć święta. Za to serial Bat-Family opowiada o perypetiach Batmana, Alfreda, Damiana i innych mieszkańców Wayne Manor, którzy żyją jako superbohaterska rodzina. Za to Batman: Caped Crusader ma na nowo zdefiniować mitologię Mrocznego Rycerza.

