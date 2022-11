Andor - twórca o scenie po napisach z ostatniego odcinka. Co oznacza dla Cassiana?

Disney+

W ostatnim odcinku serialu Gwiezdne Wojny: Andor pojawiła się scena po napisach. W niej pokazano, że to, co budował główny bohater (Diego Luna) w więzieniu na księżycu Narkina 5, jest częścią składową Gwiazdy Śmierci. To ta sama imperialna broń, która później doprowadziła do śmierci Cassiana na planecie Scarif w filmie Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie oraz zniszczenia Alderaan w filmie Gwiezdne wojny: Część IV - Nowa nadzieja.

W rozmowie ze SlashFilm, twórca i producent serialu Tony Gilroy, przypomniał o pierwszej scenie z Cassianem w Łotrze 1..., w której bohater spotkał się ze swoim informatorem Tivikiem (Daniel Mays). Ten powiedział mu, że Imperium buduje broń, która niszczy planety. Gilroy dodał, że w Andorze wszystkie drogi prowadzą właśnie do tej sceny. Drugi sezon serialu nie będzie o Gwieździe Śmierci, ale o podróży Cassiana do tego momentu historii.

Nie do końca o tym będzie nasz serial. Ludzie nie wiedzą o jej istnieniu, prawda? Niektórzy wiedzą. Krennic tak. Ludzie w tajnych służbach Imperium też. Bardzo niewielu z nich może to wiedzieć. Ale wszystkie drogi ostatecznie prowadzą do Łotra 1.

Twórca w rozmowie z The Hollywood Reporter powiedział, że 2. sezon opowie o tym, jak bohaterowie będą krok po kroku zbierać informacje o zbliżającym się zagrożeniu, czyli o Gwieździe Śmierci. Dodał:

Mamy sytuację, w której Cassian nigdy się nie dowie, że to, co budował, jest w rzeczywistości maszyną, która go zabije.

W rozmowie z portalem Collider, showrunner zdradził, że widzowie powinni oczekiwać małego przeskoku czasowego. Akcja będzie rozgrywać się rok później od momentu ostatniej sceny z udziałem Andora i Luthena (Stellan Skarsgård). Prawdopodobnie do roli Krennica powróci Ben Mendelsohn, o czym informował portal The Direct w 2021 roku.

