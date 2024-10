Andrew Garfield o pracy z Melem Gibsonem. „Zasługuje na kręcenie filmów”

fot. Summit Entertainment // Cross Creek Pictures

Reklama

Film Sztuka pięknego życia obecnie wyświetlany jest na filmowych festiwalach. Produkcję promuje Andrew Garfield, który wcielił się w głównego bohatera. Pokazuje się na czerwonym dywanie i udziela wywiadów. W jednym z nich odniósł się do Mela Gibsona, który wyreżyserował Przełęcz ocalonych (2016).

Andrew Garfield uważa, że ludzie zasługują na drugą szansę

Ten film wojenny był nominowany do Oscara w kategorii Najlepszy film. Zarówno Gibson jak i Garfield otrzymali nominacje - pierwszy za reżyserię, a drugi za pierwszoplanową rolę. Ostatecznie produkcja zdobyła dwie statuetki za montaż oraz najlepszy dźwięk. Aktor, który pochodzi z rodziny żydowskiej, w nowej rozmowie przyznał, że ​​każdy zasługuje na możliwość rozwoju i uczenia się na błędach z przeszłości, odnosząc się tym do antysemickich komentarzy Gibsona.

Nauczyłem się naprawdę wiele, jak to, że ludzie mogą się uzdrowić. Nauczyłem się, że ludzie mogą się zmienić i otrzymać pomoc. Nauczyłem się, że każdy zasługuje na szacunek. I że ludzie zasługują na drugą, trzecią czy czwartą szansę. Że nikt z nas nie jest nieomylny.

Aktor dodał, że Gibsonowi udało się w piękny sposób uzdrowić.

I dzięki Bogu. Ponieważ jest niesamowitym filmowcem i myślę, że zasługuje na kręcenie filmów. Zasługuje na opowiadanie historii, ponieważ ma bardzo, bardzo wielkie, pełne współczucia serce.

Mark Rogers // Przełęcz ocalonych

Garfield kontynuował zachwalanie Gibsona.

To taki reżyser, który wychodzi zza monitorów ze łzami w oczach. Wiedział, kiedy jest dobrze, a kiedy nie. I po prostu mu ufałem. I potrafi instynktownie opowiadać historie, poczuć je... Czuł wszystko, jakby nie mógł na to nic poradzić. To naprawdę empatyczny facet.

Przypomnijmy, że na Mela Gibsona spadła ogromna krytyka w 2006 roku po tym, jak został aresztowany, a nagranie z tego incydentu pokazywało, jak wygłaszał antysemickie, homofobiczne i rasistowskie uwagi. W rezultacie jego aktorska i reżyserska kariera podupadła, ale mimo to konsekwentnie grywał w filmach. Po 8 latach powrócił za kamerę z filmem 3000 metrów nad ziemią z Markiem Wahlbergiem i Topherem Gracem, który trafi do kin na początku 2025 roku.

Z kolei Sztuka pięknego życia, w której Garfield występuje obok Florence Pugh, będzie mieć premierę w Polsce 3 stycznia 2025 roku.