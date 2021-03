Ant-Man 3 - aktor i raper T.I. usunięty z obsady filmu w związku z zarzutami o molestowanie seksualne

Fot. Marvel

Ant-Man and the Wasp: Quantumania będzie kolejnym filmem MCU (Kinowego Uniwersum Marvela). Paul Rudd już po raz piąty pojawi się na ekranie jako Scott Lang, czyli tytułowy Ant-Man. Towarzyszyć mu będzie wielu innych artystów, którzy powrócą do swoich ról. Jednym z nich miał być T.I. (raper, aktor, prezenter telewizyjny i biznesmen), powracający w epizodycznej roli jako Dave; został on jednak usunięty z obsady. Clifford Joseph Harris Jr. (bo tak brzmi jego prawdziwe nazwisko) wraz z żoną Tiną usłyszeli zarzuty molestowania seksualnego jedenastu kobiet.

Do przestępstw miało dojść w Georgii i Kalifornii. Wśród oskarżeń reprezentujący 11 domniemanych ofiar prawnik wymienia m.in.: przymuszenie do spożycia nielegalnych substancji odurzających, porwanie, pozbawienie wolności, zastraszanie, napaść, nękanie i wykorzystanie seksualne.

Małżeństwo artystów zaprzecza, a ich prawnik wydał oświadczenie:

Jesteśmy przekonani, że jeśli te roszczenia zostaną rzetelnie zbadane, nie zostaną wniesione żadne zarzuty.

Śledztwo może jednak potrwać dość długo, a Disney i Marvel Studios nie mają tyle czasu. Przedstawiciele podjęli decyzję o natychmiastowym usunięciu rapera z obsady. Nie wiemy, jak wpłynie to na scenariusz i jak nieobecność postaci będzie wyjaśniona, zakładamy jednak, że nie będzie to nad wyraz problematyczne, biorąc pod uwagę epizodyczność bohatera.

Marvel

Wciąż nie wiemy zbyt wiele o fabule widowiska. Pewnym jest, że to właśnie w tej produkcji w Kinowym Uniwersum Marvela zadebiutuje Kang Zdobywca, w której to postaci upatruje się kolejnego wielkiego złoczyńcy całego projektu. W filmie rozwinięty zostanie również wątek Cassie Lang - córki Scotta.

Za kamerą powróci Peyton Reed. Film trafi do kin w 2022 roku.