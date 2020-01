Aquaman: King of Atlantis - HBO Max szykuje serial animowany

Nowo powstająca platforma streamingowa HBO Max dała zielone światło na realizację miniserialu animowanego Aquaman: King of Atlantis - już od jakiegoś czasu głośno spekulowano na temat możliwości powstania tego przedsięwzięcia. Produkcja ma być skierowana w stronę segmentu familijnego i starać się dotrzeć głównie do najmłodszych odbiorców. Wiemy już, że ma liczyć zaledwie trzy odcinki, natomiast twórca filmowego Aquamana, James Wan, zostanie jednym z jej producentów wykonawczych. Według dziennikarskich doniesień animacja ma być "samodzielną serią poruszającą tematy ekologiczne i etyczne".

Tak prezentuje się z kolei oficjalny opis fabuły:

Seria rozpocznie się od ukazania pierwszego dnia Aquamana w roli króla Atlantydy, kiedy to będzie miał przed sobą sporo pracy. Na całe szczęście ma on przy sobie dwoje królewskich doradców: uczonego Vulko i Merę, kontrolującą wodę wojowniczą księżniczkę. Pomiędzy radzeniem sobie z niegodziwymi mieszkańcami powierzchni, prastarym złem z odmętów czasu i swoim przyrodnim bratem, który chce go pozbawić tronu, Aquaman będzie musiał udowodnić swoim poddanym i samemu sobie, że jest właściwą osobą do dzierżenia trójzębu.

Aquaman: King of Atlantis powiększa więc zestawienie produkcji animowanych HBO Max, w którym znajdą się także m.in. kreskówki z serii Zwariowane Melodie, Rick and Morty, Jellystone, Adventure Time: Distant Lands, Little Ellen, Gremliny: Sekret Mogwai i The Boondocks.

Data premiery nie została na razie ustalona.