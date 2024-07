Tak Green Lantern miał wyglądać w Arrow. Twórca pokazał szkic postaci w kostiumie

The CW

Reklama

John Diggle to postać, która zaczęła życie w Arrow, a potem pojawiała się w innych serialach uniwersum Arrowverse. W pewnym momencie jego wątek skręcił w dziwną stronę, bo twórcy chcieli zrobić z niego członka Korpusu Zielonej Latarni. Zaczęło się od rozmaitych sugestii. Potem twórcy potwierdzili, że chcieli połączyć Diggle'a z komiksowym Johnem Stewartem, który był Green Lantern. Teraz Mark Guggenheim, showrunner późniejszych sezonów podzielił się szczegółami i szkicem kostiumu superbohatera.

Green Lantern w Arrow

Guggenheim przyznaje, że taki był plan, by Diggle stał się Green Lantern, ale DC i Warner Bros. nigdy nie dali im zgody na to, by w pełni pójść w tym kierunku. Dlatego cały czas kombinowali dziwacznymi rozwiązaniami fabularnymi i sugestiami.

A tak wygląda szkic koncepcyjny Diggle'a w kostiumie Green Lantern, który został przygotowany na 8. sezon Arrow. Z uwagi na brak zgody nie mogli go wykorzystać. Autorem ilustracji jest Keith Lau, który współpracował przy niej z kostiumografką Brie Thorpe.

Ostatecznie takiego superbohatera nie zobaczyliśmy w Arrowerse, które już się zakończyło.