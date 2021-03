Attack on Titan - zapowiedź kontynuacji 4. sezonu! Kiedy nowe odcinki finałowej serii?

fot. Studio WIT

Aż do emisji 16. odcinka 4. sezonu widzowie nie znali dalszych planów na kontynuację historii Attack on Titan. Serial wiernie adaptuje mangę o tym samym tytule (jap. Shingeki no Kyojin, w polskiej wersji tytuł brzmi Atak Tytanów), w której pozostało jeszcze sporo fabularnych wątków do opowiedzenia. Twórcy trzymali wszystkich w niepewności, jaki los spotka to niezwykle popularne anime. Ostatecznie ogłoszono, że 17. odcinek (czyli 76. całego serialu) zostanie wyemitowany w styczniu 2022 roku. Finałowy sezon doczeka się kontynuacji i zakończenia historii.

Druga część 4. serii powróci zimą 2022 roku o czym informuje również promocyjne wideo, w którym możemy zobaczyć tajemniczą dziewczynkę. Dokładnej daty powrotu anime nie podano. Zapowiedź znajduje się poniżej.

https://twitter.com/AoTcontent/status/1376197400667242496

Przypomnijmy, że manga Attack on Titan zakończy się na 139. rozdziale, który zostanie opublikowany 9 kwietnia w majowym wydaniu magazynu Bessatsu Shonen. Z kolei 34. tom z ostatnimi rozdziałami trafi do sprzedaży 9 czerwca w Japonii. Poniżej możecie zobaczyć promocyjne wideo zapowiadające ostatnie dwa tomy japońskiego komiksu.