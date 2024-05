Avengers 5 - więcej powagi, mniej multiwersum. Kiedy ruszą prace na planie?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel

Reklama

Kiedy rozpoczną się prace nad Avengers 5? No cóż, odpowiedź na to pytanie jest w tej chwili nadzwyczaj trudna. Po zwolnieniu Jonathana Majorsa odpowiedzialni za film MCU musieli mierzyć się z całą serią problemów, w tym z koniecznością poprawiania scenariusza. Jak donosi jednak świetnie poinformowany scoooper Daniel Richtman, ekipa powinna wejść na plan w Wielkiej Brytanii w styczniu przyszłego roku. Wcześniej raportowano, że może dojść do tego jeszcze w tym roku, podając grudzień jako najrealistyczniejszy termin.

Richtman przekazuje również, że Avengers 5 ma być produkcją bardziej skupioną na powadze historii i samych postaciach niż na nieustannym odwoływaniu się do aspektów związanych multiwersum - nawet jeśli elementy tego ostatniego i tak zostaną pokazane na ekranie. Nie jest wykluczone, że film zadebiutuje w kinach pod szyldem Marvel Spotlight, choć jednoznacznego rozstrzygnięcia tej kwestii jeszcze nie ma.

Przypomnijmy, że według innych ostatnich spekulacji dzieło Marvela miałoby przedstawiać losy mniejszej liczby postaci niż początkowo zakładano. Z kolei problem odtwórcy roli Kanga najprawdopodobniej zostanie rozwiązany poprzez zatrudnienie nowego aktora; w tej materii najczęściej przewijały się nazwiska Johna Davida Washingtona i Colmana Domingo.

Avengers 5 - wyciekła lista głównych postaci

Film Avengers 5 ma zadebiutować w kinach 1 maja 2026 roku.

Najwięksi wrogowie Avengers - ranking