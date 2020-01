Baldur's Gate III z zapowiedzią w lutym. Wtedy poznamy datę premiery?

Baldur's Gate III to jedna z tych głośnych ubiegłorocznych zapowiedzi, która ma niezliczone rzesze fanów. Niestety, fani serii dotychczas musieli obejść się smakiem, bo od chwili ujawnienia gry i prezentacji zwiastuna, produkcja w zasadzie znikła z mediów. Nie było jej na Gamescomie, nie było również na The Game Awards. Nowy rok to jednak nowe otwarcie i zapowiedź czegoś - miejmy nadzieję - wyjątkowego.

Larian opublikował krótką zajawkę wideo, w której możemy zobaczyć fragmenty materiałów z procesu produkcji gry oraz zapowiedź, że więcej mamy spodziewać się już w przyszłym miesiącu, konkretnie 27 lutego.

Wiadomość rozbudziła nadzieje, że wspomniana data to nie jedynie termin publikacyjny kolejnego zwiastuna. Być może oprócz niego otrzymamy również konkretną datę premiery.