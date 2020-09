CDA Cinema - premiery nowych filmów w Polsce. Jakie tytuły znajdziemy w usłudze CDA Premium?

fot. materiały prasowe

CDA Cinema jest rozszerzeniem tradycyjnym usługi sVOD oferowanej przez platformę CDA Premium. W ramach CDA Cinema będą mieć premiery filmy, które do tej pory nigdy jeszcze nie były pokazywane w Polsce. W każdy czwartek o godzinie 18:00 będą pojawiać się nowe tytuły.

CDA otwiera nową usługę przy współpracy z firmą Media4Fun. Pierwszym tytułem będzie szwedzki thriller Seryjny morderca, za kamerą którego stoi Mikael Håfström. Znany jest on z nominowanego do Oscara filmu Zło oraz produkcji tworzonych w Hollywood: Wykolejony, 1408 czy Rytuał.

Seryjny morderca - o czym film?

Historia Thomasa Quicka - najokrutniejszego seryjnego mordercy w szwedzkiej historii. W 1992 roku przebywający w klinice psychiatrycznej pacjent oświadcza, że dwanaście lat wcześniej zamordował nastoletniego chłopca. Na przestrzeni kolejnych dziewięciu lat Quick przyznaje się do ponad trzydziestu nierozwiązanych zbrodni - morderstw, okaleczeń, gwałtów, a nawet kanibalizmu. Jego sprawa przyciąga zainteresowanie mediów. Pewien dociekliwy dziennikarz śledczy, studiuje protokoły przesłuchań, ogląda wizje lokalne. Ma też dostęp do wielu wcześniej nieznanych dokumentów – kart pacjenta prowadzonych w szpitalu, zapisków policjantów i niepublikowanych raportów śledczych. W trakcie lektury narastają w nim wątpliwości. Odpowiedzi na pytania dziennikarza okazują się znacznie bardziej przerażające niż sam seryjny morderca...

Seryjny morderca - premiera 3 września o 18:00 w CDA Cinema.

- Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych użytkowników staramy się dostarczać wiele ciekawych pozycji do oferty CDA Premium, jednak do tej pory kontent sVOD opierał się w dużej mierze na pozycjach znanych już z ekranów. Z uwagi na ograniczenia związane z pandemią chcemy zrekompensować to widzom i dać im możliwość oglądania najnowszych światowych produkcji bez konieczności wychodzenia z domu. – mówi Jarosław Ćwiek, Prezes Zarządu CDA S.A.

CDA Cinema to kino bez limitu i pandemicznych ograniczeń, to kino dla każdego i każdej porze. Wspólnie tworzymy nowy model biznesowy cVOD czyli Cinema Video on Demand – dodaje Justyna Troszczyńska, Media4Fun

W kolejnych tygodniach zobaczymy kilka interesujących pozycji z rozmaitych gatunków. Na razie CDA zapowiedziało trzy tytuły.

Król niewiernych

Król niewiernych to wojenne kino historyczne wyprodukowane w Łotwie. Budżet to 3 mln euro. Historia rozgrywa się w XIII wieku w Europie Północnej.

Ostatnie pogańskie państwo nad Morzem Bałtyckim musi zmierzyć się z przebiegłym i okrutnym Krzyżowcem, Maxem von Buxhoveden, który chce zniszczyć ostatni bastion pogańskich wierzeń. Król Pogan leży na łożu śmierci i nie ma komu przekazać władzy. Max chce wykorzystać szansę i przejąć tron. Niespodziewanie umierający król przekazuje pierścień swojemu bratankowi. Czy młody chłopak będzie w stanie obronić swój lud i odkryć sekret pierścienia?

Alfons

Alfons jest dramatem kryminalnym z 2018 roku, w obsadzie którego znajdziemy nazwiska rozpoznawalne wśród fanów seriali. Grają tu między innymi Keke Palmer, Aunjanue Ellis, Edi Gathegi i Vanessa Morgan.

Dom publiczny to nie miejsce dla dzieci, ale w mrocznych okolicach Bronxu biznes erotyczny rządzi się innymi prawami. Córka alfonsa od małego wychowuje się według zasad panujących na ulicy i pomaga rodzicom w prowadzeniu seksbiznesu. Po śmierci ojca musi zaopiekować się matką i przejąć interes, stając się pierwszą w okolicy kobietą z własnym domem uciech. Prowadzenie burdelu nie ma przed nią tajemnic, ale żelazne reguły ulicznej gry nie zwracają uwagi na płeć czy wiek. Chcąc zdobyć najlepsze prostytutki w okolicy, musi stawić czoła miejscowym mafiosom i udowodnić, że seksem od zawsze rządzą kobiety.

(Nie)dobra kobieta

W tym brytyjskim thrillerze główną rolę gra Sarah Bolger, którą fani seriali ze Stanów Zjednoczonych dobrze znają.

O czym opowiada (Nie)dobra kobieta? Gdy mąż Sary zostaje zamordowany we własnym domu, świadkiem zdarzenia jest ich syn, który wskutek brutalnych wydarzeń zamyka się w milczącym świecie własnej wyobraźni. Policji nie interesuje złapanie zabójców, bo wiedzą nie od dziś, że mąż Sary obracał się w kręgu złodziei i handlarzy narkotyków, którzy wkrótce i ją wciągają w niebezpieczne rozgrywki dealerskie. Młoda wdowa wydaje się być łatwym celem, jednak bandyci nie zdają sobie sprawy jak bardzo matka może być zdeterminowana w obronie własnych dzieci. Chcąc wyrwać się z przestępczego półświatka, Sara podejmuje ryzykowną grę, która ma ją doprowadzić do prawdy na temat śmierci męża i być może pozwoli wrócić jej i dzieciom do normalnego życia.