Pierwsze recenzje filmu Juror #2. Ostatni film Clinta Eastwooda będzie hitem?

Clint Eastwood to jeden z najbardziej docenianych reżyserów w Hollywood. Filmowiec doczekał się aż czterech Oscarów, a także można go śmiało określić jako twarz amerykańskich westernów. Zatem nie zaskakuje fakt, że jego nowy projekt wzbudził zainteresowanie widzów oraz krytyków. Jak się okazuje, warto było czekać na jego thriller prawniczy zatytułowany Juror #2. Tomatometer - ostateczna ocena recenzentów na portalu Rotten Tomatoes - wyniósł aż 96% na podstawie 27 recenzji, co nadaje filmowi status "świeżego". Średnia ocen wyniosła 6,9 na 10. Za co krytycy docenili ostatni film w karierze Eastwooda?

Juror #2 - pierwsze recenzje

Z pierwszych ocen wynika, że Juror #2 jest jednym z najlepszych filmów Eastwooda, jakie powstały w przeciągu ostatnich kilku lat. Recenzentów ujęło niespodziewane zakończenie, a także sposób, w jaki reżyser zmierzył się z motywem winy oraz wymierzania sprawiedliwości. W dużej mierze chwalono również grę aktorską Nicholasa Houlta, odgrywającego główną rolę, oraz występ Toni Collette.

Justin Lowe, Hollywood Reporter

- Eastwood, który przez całą swoją karierę zajmuje się problematyką konfliktu moralnego w społeczeństwie, skupia się bardziej na moralnym dylemacie Justina niż na jego niepewnej sytuacji prawnej.

Christian Zilko, IndieWire

- Film nie tylko dorównuje oczekiwaniom, ale również je przekracza.

Peter Debruge, Variety

- Nieco absurdalne, lecz wciągające rozwinięcie trwającej już dekady fascynacji 94-letniego reżysera tematami winy, sprawiedliwości i ograniczeń prawa.

Randy Myers, San Jose Mercury News

- Jest wiele do podziwiania w Jurorze #2, począwszy od wielowymiarowych kreacji Houlta i Collette, aż po zręczny sposób, w jaki Eastwood i Abrams pozwalają nam wejść w buty każdej z postaci i zastanowić się, co sami byśmy zrobili.

Joey Magidson, Awards Radar

- Jeden z najlepszych filmów Clinta Eastwooda do tej pory.

Juror #2

Juror #2 – o czym jest film?

Bohaterem historii jest Justin Kemp, członek ławy przysięgłych w głośnym procesie o morderstwo. Staje on przed poważnym dylematem moralnym – zaczyna podejrzewać, że to on może być odpowiedzialny za śmierć ofiary, a nie osoba oskarżona. Musi więc zdecydować: manipulować ławą przysięgłych, aby uratować siebie, czy przyznać się do winy.