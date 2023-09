Cmentarz osobliwości: potępione dusze i odziedziczona posiadłość w nowej powieści Pauliny Hendel

We need YA

Reklama

Nakładem Wydawnictwa We Need YA dzisiaj do sprzedaży trafiła kolejna powieść Pauliny Hendel. Jest to Cmentarz osobliwości, historia niepowiązana z wcześniejszą twórczością tej pisarki.

Jest to historia Maximusa, który wchodzi w posiadanie pewnej posiadłości. Gdy przybywa na miejsce nie wszystko jest takie, jak się spodziewał: oprócz sporego majątku odziedziczył też cmentarz pełen duchów i jego obowiązkiem jest sprawowanie nad nimi pieczy.

Paulina Hendel ma na koncie m.in. postapokaliptyczną serię Zapomniana księga, powieść Wisielcza góra, a także bazującą na słowiańskiej mitologii serię Żniwiarz.

Cmentarz osobliwości liczy 476 stron i kosztuje 52,90 zł.

Zobacz także:

Cmentarz osobliwości - okładka i opis

Źródło: We Need YA

Maximus Opoka jest zwykłym kurierem kasty i nic nie wskazuje na to, aby jego życie miało ulec poprawie. Co więcej, sprowadza na siebie dodatkowe kłopoty, kiedy postanawia okraść swojego szefa. Uciekając przed konsekwencjami swych czynów, spotyka tajemniczego mężczyznę, który twierdzi, że Max jest spadkobiercą pewnego dworku. Chłopak bez wahania przyjmuje spadek, w którym widzi rozwiązanie wszystkich swoich problemów.

Gdy Max dociera na teren posiadłości, okazuje się, że stał się właścicielem nie tylko ogromnego domu, w którym zamieszkuje służba, ale również innego tajemniczego przybytku — cmentarza osobliwości. Szybko odkrywa, że to nie jedyny element spadku, który został przed nim ukryty. Cmentarz zamieszkują potworne dusze, a zadaniem Maxa jest dopilnowanie, aby bramy cmentarza pozostały zamknięte dla jednej i drugiej strony świata. Gdy na teren cmentarza włamują się ciekawscy studenci, a jeden z nich ginie, wszystko jeszcze bardziej się komplikuje.

Kto został pogrzebany na cmentarzu i dlaczego? Czym są tajemnicze pakty, których treści nikt nie potrafi odnaleźć? Dlaczego dusze od dwustu lat tkwią na cmentarzu i nie mogą odejść w zaświaty?