Co w duszy gra - nowy zwiastun animacji Pixara. Muzyk jazzowy zwiedza świat dusz

fot. Pixar

Co w duszy gra to nowa animacja Pixara, która została niedawno przesunięta z kin na platformę Disney+ w krajach, w których serwis jest dostępny. W sieci zadebiutował nowy zwiastun produkcji. Wideo możecie obejrzeć poniżej.

Co w duszy gra opowiada o Joe Gardnerze, nauczycielu muzyki ze szkoły, który dostaje szansę jedną na milion, by zagrać w najlepszym jazzowym klubie w mieście. Jednak jeden zły krok zabiera go z ulic Nowego Jorku do życia po śmierci, w którym trafia do tajemniczego miejsca. W nim nowe dusze dostają swoje osobowości i zainteresowania, zanim udadzą się na Ziemię. Joe chce wrócić do swojego życia.

A oto dwa nowe polskie zwiastuny:

Głosu głównemu bohaterowi produkcji użycza Jamie Foxx. Ponadto w obsadzie dubbingu znajdują się Tina Fey, Questlove, Phylicia Rashad i Daveed Diggs.

Co w duszy gra - premiera filmu w polskich kinach 25 grudnia.