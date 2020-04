Co w duszy gra, Raya i ostatni smok - Disney przesuwa premiery filmów Pixara

Ze względu na panującą pandemię koronawirusa, Disney zmuszony jest zmieniać kolejne terminy filmowych premier. Studio ogłosiło przesunięcie debiutów dwóch animacji Pixara - Co w duszy gra (z 19 czerwca 2020 na 20 listopada) oraz innej animacji pt. Raya i ostatni smok (ten film miał wejść do kin 25 listopada, nowa data to 12 marca 2021).

Co w duszy gra w Polsce miało zadebiutować kilka miesięcy później, bo dopiero 14 sierpnia. Nie wiemy, czy - analogicznie - premiera w naszym kraju również zostanie wyznaczona na datę dwa miesiące później (byłby to wówczas styczeń 2021).

Co w duszy gra opowiada o Joe Gardnerze, nauczycielu muzyki z podstawówki, który dostaje życiową szansę zagrania w najlepszym klubie jazzowym w mieście. Jednak jeden zły krok sprawia, że jego życie może dobiec końca. Jego dusza podróżuje do tajemniczego miejsca w zaświatach, w którym nowe dusze uczą się swoich osobowości, dziwactw i zainteresowań zanim wyruszą na ziemię. Joe za wszelką cenę chce wrócić do świata żywych, więc łączy sił z nową duszą imieniem 22, która nigdy nie rozumiała ludzkiego życia. Joe chce t zmienić i pokazać zalety Ziemi i przy okazji odkryje odpowiedzi na najważniejsze pytania w życiu.

Raya i ostatni smok to kolejna pełnometrażowa animacja Disneya, która jest inspirowana kulturą i tradycją południowo-wschodniej Azji, w tym rejonów Tajlandii, Wietnamu, Kambodży, Malezji, Indonezji i Laosu. Akcja rozgrywać się będzie w krainie zwanej Kumandrą, w której pięć różnych klanów tworzy Ziemię Smoka. Niestety smoki już dawno minęły, a Kumandra została zaatakowana przez mroczną złowrogą siłę. Tytułowa Raya to samotna wojowniczka, która chce uratować swój świat, zdeterminowana, by znaleźć ostatniego smoka, który według niej ma moc uratowania Kumandry.