Co w duszy gra z nową datą premiery w Polsce. Kiedy zobaczymy film Pixara?

Disney/Pixar

Co w duszy gra opowiada o Joe Gardnerze, nauczycielu muzyki z podstawówki, który dostaje życiową szansę zagrania w najlepszym klubie jazzowym w mieście. Jednak jeden zły krok sprawia, że jego życie może dobiec końca. Jego dusza podróżuje do tajemniczego miejsca w zaświatach, w którym nowe dusze uczą się swoich osobowości, dziwactw i zainteresowań zanim wyruszą na ziemię. Joe za wszelką cenę chce wrócić do świata żywych, więc łączy sił z nową duszą imieniem 22, która nigdy nie rozumiała ludzkiego życia.

Data premiery filmu ze względu na pandemię i zamknięcie kin musiała zostać przesunięta. Otrzymaliśmy informację, że kinowa premiera animacji Pixara odbędzie się w Polsce już 29 stycznia 2021 roku. W krajach, w których działa platforma Disney+, produkcję będzie można oglądać bez dodatkowych opłat 25 grudnia.

