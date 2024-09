Twórcy Ghostrunnera ujawniają nową grę. Cyber Slash to... XIX-wieczny soulslike FPP

fot. One More Level

Polskie studio One More Level, mające na koncie między innymi dwie ciepło przyjęte przez graczy oraz krytyków odsłony Ghostrunnera, ujawniło pierwsze szczegóły na temat swojego nowego projektu. Ten znany jest obecnie pod nazwą kodową Cyber Slash i będzie to soulslike z perspektywy pierwszej osoby, a jego akcję zdecydowano się osadzić w alternatywnej historii XIX wieku. Gra powstaje na silniku Unreal Engine 5 i ma zadebiutować w 2026 roku.

Cyber Slash to pierwszoosobowy soulslike, którego akcja rozgrywa się w pierwszej połowie XIX wieku. Postanowiliśmy cofnąć się do początków tamtego stulecia, przedstawiając kontynent ogarnięty wojną i starciami mocarstw, którym towarzyszy charakterystyczna ikonografia, od mundurów po uzbrojenie. To świetne tło dla alternatywnej wersji historii i na pewno nie będzie to opowieść ze szkolnych podręczników. Nasza wizja to epicka, mroczna reinterpretacja dawnych czasów, w której legendarne postaci stają naprzeciw nieznanym siłom i mierzą się z zagrożeniami rodem z horroru. Fani studia na pewno odnajdą się w nowym tytule, ponieważ wciąż stawiamy na wymagającą i pełną akcji rozgrywkę — mówi Szymon Bryła, prezes One More Level.

Na tym jednak nie koniec. Deweloperzy pracują także nad drugą grą. Projekt Swift opisywany jest jako "duchowy następca" poprzednich produkcji i będzie oferować kooperacyjną rozgrywkę i proceduralnie generowaną zawartość w klimatach Neo-Tokyo. Przewidywana data premiery to rok 2028.

Oprócz tego przedstawiciele studia ujawnili, że w rozważają pójście w self-publishing i rozwój własnego działu wydawniczego. Pracują też nad własnym działęm R&D, który miałby stworzyć narzędzia AI.

Szczyt ekscytacji rozwiązaniami AI już jest za nami i mamy dobrą weryfikację tego, jakie narzędzia mają przyszłość. Naszym zdaniem opracowanie własnych rozwiązań może znacząco zwiększyć efektywność, obniżyć koszty produkcji i równocześnie pozostawić sporo przestrzeni kreatywnej dla utalentowanego zespołu, który zbudowaliśmy przez ostatnie 10 lat — dodaje Bryła.

Poniżej możecie obejrzeć też wideo, które przygotowano z okazji 10. urodzin One More Level.