Czarna Pantera 2 - zwiastun bije rekordy. Ogromne liczby. Padła nazwa komiksu z Wakandą: przypadek?

fot. materiały prasowe

Czarna Pantera 2 wzbudza ogromne zainteresowanie. Zwiastun filmu Black Panther: Wakanda Forever zdobył 172 miliony wyświetleń w ciągu pierwszych 24 godzin, stając się jedną z największych zapowiedzi wśród superbohaterskich trailerów z Kinowego Uniwersum Marvela.

Portal Variety donosi, że ich źródło związane ze studiem potwierdziło, że oglądalność niemal podwoiła się w porównaniu z pierwszą Czarną Panterą, która osiągnęła wynik 88 milionów.

Czarna Pantera 2 - zwiastun bije rekordy

Zwiastun Black Panther: Wakanda Forever rozgrzał także media społecznościowe. Tematy związane z "Czarną Panterą" zyskały ponad 893 tysiące wzmianek. Hasztag #WakandaForever był na 1. miejscu w trendach przez ponad 5 godzin z rzędu.

Inne zwiastuny samodzielnych filmów, które osiągnęły wysokie wyniki w ciągu pierwszych 24 godzin, to Spider-Man: No Way Home (355,5 mln wyświetleń) i Thor: miłość i grom (209 mln wyświetleń).

Czarna Pantera 2 - ścieżka dźwiękowa. Co zdradza?

Po sukcesie zwiastuna Hollywood Records i Marvel Music opublikowało 3 utwory ze ścieżki dźwiękowej do filmu Czarna Pantera 2. Pierwszy z nich to cover No Woman, No Cry Boba Marleya w wykonaniu nigeryjskiego piosenkarza Temsa. Drugi to A Body, A Coffin autorstwa Amaarae, a trzeci Soy autorstwa Santa Fe Klan.

Muzyka będzie dostępna 25 lipca. Co ciekawe, w komunikacie prasowym Marvela nawiązano do Wakanda Forever Prologue jako "pierwszego smaku Black Panther: World of Wakanda" - co jest tytułem komiksowego spin-offu o drugoplanowych postaciach z Czarnej Pantery. Potwierdzono już, że na Disney+ pojawi się seria Black Panther: Kingdom of Wakanda, więc nie jest jasne, czy to literówka, czy może celowe odniesienie.

https://twitter.com/Marvel/status/1551018283637276672

Czarna Pantera 2 -zwiastun [IMAX]

https://twitter.com/IMAX/status/1551655117501259777

Zobacz także:

Czarna Pantera 2 - figurki Funko Pop