Człowiek z Toronto - Kevin Hart i Woody Harrelson na pierwszych zdjęciach z komedii akcji Netflixa

fot. Netflix

Człowiek z Toronto to nowa komedia akcji, którą Netflix przejął od studia Sony, na mocy umowy między spółkami. W związku z czym projekt nie trafi do kin, ale od razu do oferty streamingowego giganta. Do sieci trafiły pierwsze zdjęcia z produkcji. Możecie sprawdzić je poniżej.

W filmie pewien nieudacznik życiowy i jeden z najlepszych zabójców na zlecenie na świecie zostają pomyleni ze sobą w obiekcie wynajętym za pomocą znanej apki. Teraz panowie muszą połączyć siły, aby przeżyć.

Człowiek z Toronto - zdjęcia

Człowiek z Toronto

W obsadzie produkcji znajdują się Kevin Hart, Woody Harrelson, Kaley Cuoco, Jasmine Mathews, Lela Loren, Ellen Barkin, Pierson Fode oraz Jencarlos Canela. Obraz wyreżyserował Patrick Hughes, odpowiedzialny wcześniej choćby za Bodyguard Zawodowiec. Scenariusz napisał Robbie Fox.

Człowiek z Toronto - premiera filmu na platformie Netflix 24 czerwca.