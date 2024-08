Fantastyczna Czwórka w nowym Deadpoolu? Taki był pierwotny plan

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

W filmie Deadpool & Wolverine zobaczyliśmy Chrisa Evansa w roli Johnny'ego Storma, co było jednym z wielu zaskakujących cameo. Okazuje się jednak, że pierwotnie planowano większy udział Fantastycznej Czwórki. W rozmowie z Colliderem, Ryan Reynolds ujawnił, że rozważano wprowadzenie całej rodziny superbohaterów z rebootu z 2015 roku. Natomiast, w ten sposób pomysł z Evansem najpewniej by odpadł.

- W ten sposób nigdy nie zostaniesz wprowadzony z błąd, jak to było z Chrisem Evansem. I również staraliśmy się być świadomi budżetu. O im więcej zabawek zaczynasz prosić i im więcej postaci chcesz licencjonować, tym głębiej wkraczasz w punkt bez powrotu.

fot. 20th Century Fox

Mimo że reboot Fantastycznej Czwórki z 2015 roku okazał się klapą w box office i został zjechany przez krytyków, wciąż pozostawał częścią marvelowskiego uniwersum Foxa. Dlatego niektóre ujęcia z tego filmu trafiły do napisów końcowych Deadpool & Wolverine. Shawn Levy opowiedział o procesie tworzenia tego montażu w wywiadzie dla The New York Timesa.

- Zapytaliśmy naszych kolegów z zespołu o to, co im utkwiło w pamięci, niezależnie od pozycji tych filmów na Rotten Tomatoes lub w łącznym box office. Gdy tylko zmontowaliśmy ten film, rozpoczął się wielomiesięczny proces uzyskiwania zgód na wykorzystanie każdego z tych ponad stu klipów.

