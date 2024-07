TEN członek Avengers w Deadpool & Wolverine!? Jeśli to prawda, fani oszaleją z radości

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Nie ma już dnia, by do sieci nie trafiały nowe informacje na temat tego, kogo jeszcze zobaczymy w filmie Deadpool & Wolverine. Ostatnia z tego typu rewelacji przebija chyba jednak wszystkie dotychczasowe. Jak donoszą niezależnie od siebie rozmaici scooperzy, wśród nich MyTimeToShineHello i Alex Perez z The Cosmic Circus, w najbliższej odsłonie MCU zamelduje się członek oryginalnych Avengers - HULK!!!

Nie jest w tej chwili jasne, czy do roli Bruce'a Bannera powróci Mark Ruffalo, czy Marvel zdecydował się wyłącznie skorzystać z postaci wygenerowanej w CGI, czy też idzie tu o niepokazywany jeszcze w MCU wariant Zielonego Goliata. Jedno natomiast możemy założyć w ciemno: jeśli Hulk faktycznie pojawi się w Deadpool & Wolverine, widzowie zobaczą na ekranie znane już z komiksów starcie z Loganem.

Taki obrót spraw potwierdza zresztą Perez, który przekonuje, że do walki obu bohaterów w filmie dojdzie, "ale nie będzie ona przebiegać w taki sposób, jak myślicie".

Niektóre amerykańskie portale popkulturowe tonują nastroje, wychodząc z założenia, że jeśli Hugh Jackman - nawet w ramach gościnnego występu - powróci jeszcze do roli Wolverine'a w przyszłości, batalię Hulka i Logana Marvel może pokazać później, choćby w produkcji Avengers 5 czy Avengers: Secret Wars.

Film Deadpool & Wolverine wejdzie na ekrany kin 26 lipca.