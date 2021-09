Derry Girls - koniec serialu. 3. sezon będzie ostatnim

fot. Netflix

Oficjalnie ogłoszono koniec serialu Derry Girls. Twórcy i showrunnerka Lisa McGee opublikowała oświadczenie, w którym ujawniła, że nadszedł czas na pożegnanie. Wyjaśnia, że jest to historia o dorastaniu, a bohaterowie stają się już powoli dorośli i dojrzali. Ich dom również się zmienia, bo Irlandia Północna staje się bardziej radosnym miejscem.

Wyjawia także, że jest podekscytowana nadchodzącym startem zdjęć do 3. sezonu. Oznacza to, że historia została skonstruowana tak, by zamknąć całą historię.

Derry Girls rozgrywa się w latach 90. w Irlandii Północnej i skupia się na uczniach katolickiej szkoły. Muszą zmagać się z wyzwaniami bycia nastolatkami.

W obsadzie są Saoirse-Monica Jackson jako Erin, Louisa Harland jako Orla, Nicola Coughlan jako Clare, Jamie-Lee O’Donnell jako Michelle oraz Dylan Llewellyn jako James.

Data premiery nie została ustalona.