Doktor Strange w multiwersum obłędu - nowe zdjęcia. Zjawiskowa Scarlet Witch

Włodarze Marvel Studios systematyczne podgrzewają atmosferę wokół nadchodzącego filmu Doktor Strange w multiwersum obłędu. Teraz w ramach kampanii promocyjnej produkcji wypuścili oni do sieci kolejne zdjęcia, przedstawiające najważniejsze postacie z ekranowej opowieści: tytułowego bohatera, Scarlet Witch, Americę Chavez oraz Wonga.

Szczególną uwagę zwraca nowy strój Wandy Maximoff, ten sam, który założyła ona na siebie w finale serialu WandaVision. W sieci podkreśla się również, że coraz ważniejszą rolę w kampanii marketingowej odgrywa nowo wprowadzona postać w obrębie Kinowego Uniwersum Marvela, America Chavez. Wszystko wskazuje na to, że to właśnie ta bohaterka będzie pierwszą istotą w MCU zdolną do regularnego przekraczania wrót oddzielających od siebie alternatywne światy.

Tak prezentują się nowe zdjęcia (w galerii znajdziecie również niedawno zaprezentowane fotografie z planu):

Doktor Strange w multiwersum obłędu - nowe zdjęcia

Film Doktor Strange w multiwersum obłędu zadebiutuje na ekranach polskich kin 6 maja.