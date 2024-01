Dragon's Dogma II - znajomość poprzedniej części nie będzie potrzebna. Pomoże... heros z amnezją

fot. Capcom

Dragon's Dogma II to nadchodząca kontynuacja RPG akcji, które w roku 2012 pojawiło się na konsolach PlayStation 3 i Xbox 360, a później doczekało się ulepszonego wydania na PS4, Xboksie One, PC i Nintendo Switch. Z uwagi na to, że jest to sequel, wiele osób może zastanawiać się czy znajomość poprzedniczki będzie wymagana do zabawy. Do tych wątpliwości odniósł się reżyser gry, Hideaki Itsuno, w rozmowie z serwisem GamesRadar.

Jak ujawnia Itsuno, w grze zobaczymy elementy znane z pierwszej części, zarówno jeśli chodzi o rozgrywkę (podobny system walki i "Pionki", czyli wirtualni towarzysze), jak i fabułę. Okazuje się jednak, że znajomość poprzedniej odsłony nie będzie wymagana, a gracze śmiało mogą rozpocząć od dwójki. Wynika to między innymi z faktu, że główny bohater będzie cierpiał na amnezję. Dopiero w rozmowach z innymi postaciami ma on dowiedzieć się, co wydarzyło się w przeszłości.

Nawet jeśli jest to twój pierwszy raz z Dragon's Dogma, możesz śmiało grać - uspokoił odbiorców Itsuno.

Dragon's Dogma 2 - premiera została zaplanowana na 22 marca tego roku. Produkcja ta trafi na PC oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X|S.