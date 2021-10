Dragons: The Nine Realms - zwiastun serialu. Jak wytresować smoka we współczesności

fit, DreanWorks Animation

DreamWorks Animation ogłosił serial animowany Dragons: The Nine Realms, który jest spin-offem filmowej serii Jak wytresować smoka. Ogłoszenie serialu towarzyszy pierwszy teaser, który potwierdza osadzenie akcji w czasach współczesnych. Jest to więc coś nowego dla tego uniwersum, który od początku wydawało się być osadzane w świecie fantasy, a jak się okazuje, czasy wikingów to daleka przeszłość.

Teaser przedstawia nowego jeźdźca smoków oraz smoka, który przypomina potomka Szczerbatka. Pierwszy sezon ma liczyć zaledwie sześć odcinków.

Dragons: The Nine Realms - zwiastun

Dragons: The Nine Realms - premiera w USA na platformach Hulu i Peacock odbędzie się 23 grudnia 2021 roku. Data premiery w Polsce nie jest znana.