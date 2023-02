Elizabeth Banks chciała wyreżyserować film Marvela. Zgadniecie, który? Studio nie oddzwoniło

Fot. Materiały prasowe

Elizabeth Banks wyjawiła, że był czas, w którym próbowała dołączyć do grona filmowców Marvela. Choć artystka ma za sobą długą karierę aktorską, to w ciągu ostatnich kilku lat odnalazła się po drugiej stronie kamery. W rozmowie z portalem Variety, podczas trasy prasowej Kokainowego misia, zdradziła że chciała wyreżyserować film Thor: Ragnarok, który miał premierę w 2017 roku. Choć zwykle nie interesuje ją spełnianie czyjejś wizji, to ta produkcja superbohaterska była wyjątkiem. Dlaczego?

Zobaczcie jej komentarz poniżej.

Elizabeth Banks chciała wyreżyserować film Marvela

Elizabeth Banks powiedziała, że choć starała się o stanowisko reżyserskie przy Thor: Ragnarok, to Marvel nie odzwonił do niej, a projekt ostatecznie trafił do Taiki Waititiego. Dodała jednak, że uważa to za słuszną decyzję.

Dlaczego jednak w ogóle zainteresował ją ten film, choć zwykle nie ciągnie ją do produkcji superbohaterskich?

Chris Hemsworth [...] Ta postać jest zabawna i wiem, żejest dobry w nabijaniu się z siebie, to totalnie mój klimat.

Elizabeth Banks - miała pomysł na film o Catwoman

Variety tematycznie spytało, czy kontaktowała się ze dyrektorem DC Studios, Jamesem Gunnem, po jego awansie. Ta dwójka pracowała razem przy produkcji Slither. Elizabeth Banks zdradziła tylko, że jakiś czas temu miała pomysł na film o Catwoman, ale czuje, że nie będzie teraz pasować do uniwersum - ale może pewnego dnia uda jej się go zrealizować.