Eternals - gwiazda filmu MCU ujawnia dokrętki do widowiska

Lauren Ridloff to jedna z gwiazd widowiska Eternals wchodzącego w skład Kinowego Uniwersum Marvela. Aktorka w trakcie wywiadu dotyczącego jej nominacji do nagrody BAFTA Breakthroughs powiedziała, że dowiedziała się o tym wyróżnieniu drugiego dnia dokrętek do filmu Marvela. Ridloff potwierdziła tym samym, że dodatkowe zdjęcia do produkcji już się odbyły. Przy okazji pochwaliła również Angelinę Jolie za jej przywództwo na planie Eternals, ponieważ jest ona świadoma potrzeb obsady.

Widowisko opowiada o rasie niemalże boskich istot, które zostały powołane do życia przez znanych z MCU Celestian, przeprowadzających eksperymenty genetyczne na wczesnych formach człowieka. W ich wyniku doszło do powstania trzech ras: Przedwiecznych, Dewiantów i ludzi.

W obsadzie produkcji znajdują się oprócz wspomnianej Ridloff również Angelina Jolie, Salma Hayek, Richard Madden, Gemma Chan, Kumail Nanjiani, Don Lee, Lia McHugh i Kit Harington. Reżyseruje Chloe Zhao.

Eternals - premiera filmu 5 listopada 2021 roku.