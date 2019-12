Filmy 2020 - na jakie tytuły czekają amerykańscy widzowie? Oto TOP 10

Najbardziej oczekiwane filmy 2020 według amerykańskich widzów to w większości komiksowe superprodukcje. Portal Fandango przeprowadził ankietę w różnych kategoriach, więc poza tym mamy również najbardziej oczekiwanych aktorów do zobaczenia na ekranie, oczekiwanych złoczyńców oraz najbardziej oczekiwane horrory, filmy familijne oraz komedie.

TOP 3 najbardziej oczekiwanych filmów to widowiska oparte na komiksach na czele z Wonder Woman 1984, więc jeśli ktoś myślał, że ten gatunek zmęczy widzów, kolejne dowody pokazują, że nic takiego nie ma miejsca. Odbiorcy uwielbiają takie superprodukcje i na nie czekają. Wyjątkiem w zestawieniu jest musical In The Heights.

Filmy 2020 - oczekiwane tytuły przez amerykańskich widzów:

7. Wonder Woman 1984

Najbardziej oczekiwana aktorka:

- Gal Gadot (Wonder Woman 1984)

- Scarlett Johansson (Czarna Wdowa)

- Emily Blunt (Ciche miejsce, Wyprawa do dżungli)

- Margot Robbie (Ptaki Nocy, Barbie)

- Zendaya (Diuna)

Najbardziej oczekiwany aktor:

- Chris Pine (Wonder Woman 1984)

- Paul Rudd (Pogromcy duchów: Dziedzictwo)

- Ryan Reynolds (Free Guy)

- Daniel Craig (Nie czas umierać)

- Robert Downey Jr (Doktor Dolittle)

Najbardziej oczekiwany złoczyńca:

- Kristen Wiig jako Cheetah (Wonder Woman 1984)

- Rami Malek jako Safin (Nie czas umierać)

- Ewan McGregor jako Czarna Maska (Ptaki Nocy)

- Jim Carrey jako dr Ivo Robotnik (Sonic)

- Charlize Theron jako Cipher (Szybcy i wściekli 9)

Najbardziej oczekiwany film familijny:

- Mulan

- Co w duszy gra

- Sonic. Szybki jak błyskawica

- Doktor Dolittle

- Wyprawa do dżungli

Najbardziej oczekiwany horror:

- Ciche miejsce 2

- Halloween Kills

- Niewidzialny człowiek

- Obecność 3

- The Grudge: Klątwa

Najbardziej oczekiwana komedia:

- Pogromcy duchów. Dziedzictwo

- Bill & Ted Face the Music

- Bad Boys for Life

- Legalna blondynka 3

- The Lovebirds