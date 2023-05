Five Nights At Freddy's - pierwszy zwiastun filmu! Animatroniki jeszcze straszniejsze niż w grach?

fot. Universal Pictures

W sieci pojawił się pierwszy zwiastun nadchodzącego filmu kinowego Five Nights At Freddy's na podstawie serii gier o tym samym tytule, która zadebiutowała w 2014 roku i zyskała wielu fanów, z czasem doczekując się kilku kontynuacji. Przypomnijmy, że gry opowiadają o nocnym stróżu w pizzerii (przynajmniej w dwóch pierwszych odsłonach tego cyklu) zmagającym się ze znajdującymi w lokalu animatronikami, które chcą go zabić. Przerażające roboty pojawiają się oczywiście w opublikowanym materiale wideo i choć dostajemy na nie jedynie krótkie spojrzenie, to wygląda na to, że będą one w stanie zjeżyć włos na rękach widzów i sprawić, że serca zabiją im szybciej.

Five Nights at Freddy's trafi do kin 27 października tego roku. W obsadzie są między innymi Josh Hutcherson, Piper Rubio, Elizabeth Lail, Kat Conner Sterling, Mary Stuart Masterson i Matthew Lilard . Za reżyserię odpowiada Emma Tammi, a animatronikami zajęła się firma Jim Henson's Creature Shop.

Five Nights At Freddy's - zwiastun