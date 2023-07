Flash w VOD. Premiera światowa w platformie bardzo szybko po kinowej

fot. materiały prasowe

Oficjalnie ogłoszono, że premiera światowa Flasha w VOD odbędzie się 18 lipca 2023 roku o godzinie 18:00 czasu polskiego, więc ledwo miesiąc po premierze w kinach. Decyzja o tak szybkiej premierze w platformach VOD jest podyktowana spektakularną klapą w box office. Kina świecą pustkami na seansach Flasha w każdym kraju, bo nikt tego nie chce oglądać. Informowaliśmy o rekordowym wycofaniu Flash z ponad 1000 kin w USA po drugim weekendzie wyświetlania. To jest efekt tego braku zainteresowania. Po trzecim weekendzie film wypadł z TOP 10. Czy na VOD będzie inaczej?

Flash w VOD

Premiera 18 lipca nastąpi w platformach, w których za określoną kwotę będzie można kupić cyfrową wersję filmu. W przypadku Strażników Galaktyki 3 premiera światowa i polska były takie same. W kwestii Flasha tego nie wiemy, ale nie jest to wykluczone. W późniejszym terminie film trafi do HBO Max, czyli platformy opartej na subskrypcji.

Przypomnijmy, że Flash przy budżecie 220 mln dolarów (plus 100 mln dolarów na promocję) zebrał ze sprzedaży biletów do kin zaledwie 262,5 mln dolarów.