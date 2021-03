Godzilla kontra Kong - MechaGodzilla gotowy do walki na zdjęciu. Ile film zarobi?

fot. materiały prasowe

Godzilla kontra Kong w końcu w kinach w USA i krajach, w których są one otwarte. Według informacji z weekendu film trafił do kin w 38 krajach, z których zebrał 121,8 mln dolarów. Ile zarobi w USA? Pomimo jednoczesnej premiery w platformie streamingowej HBO Max, superprodukcja ma zebrać 20-30 mln dolarów z kin. Będzie to najlepsze otwarcie w czasie pandemii. Z uwagi na budżet 200 mln dolarów plus koszty promocji wątpliwe jest, aby udało się zebrać na zwrot kosztów.

Jednym z kluczowych elementów filmu Godzilla kontra Kong będzie obecność potwora znanego jako MechaGodzilla. Z dostępnych informacji wiemy, że mechaniczny Tytan został stworzony przez firmę technologiczną Apex, aby zakończyć panowanie Godzilli i innych potworów. Wiele na to wskazuje, że MechaGodzilla wkroczy do walki w finałowym akcie, stając naprzeciw tytułowym bohaterom.

Godzilla kontra Kong - galeria

Do sieci trafiło nowe zdjęcie, na którym widzimy MechaGodzillę. Nie jest to co prawda bezpośrednie ujęcie z filmu, ale w nim wykorzystano wizerunki potworów z superprodukcji.

Godzilla kontra Kong - MechaGodzilla

Na obecną chwilę, gdy ten news jest pisany w sieci opublikowano 156 recenzji (125 pozytywnych, 31 negatywnych), co daje 80% pozytywnych opinii. Średnia ocen to 6,5/10.

Poinformowano również, że IMDb usunęło recenzje i oceny osób związanych z ruchem #RestoreTheSnyderVerse. Ta część osób, które dokonała tej akcji została ostro skrytykowana w mediach społecznościowych przez większość fanów chcących powrotu Zacka Snydera do filmów komiksowych DC.

Godzilla kontra Kong - premiera w Polsce nie jest znana. Wszystko zależy, kiedy zostaną otwarte kina. Na razie nie ma planów, by superprodukcja trafiła w naszym kraju do VOD.