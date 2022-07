Gwiezdne Wojny: Andor - scenarzyści i reżyserzy odcinków. Ta ekipa może dać coś wybitnego

fot. Empire

Gwiezdne Wojny: Andor pod każdym względem jest serialem innym, niż poprzednicy jak The Mandalorian, Księga Boby Fetta oraz Obi-Wan Kenobi. Przede wszystkim w odróżnieniu od nich był on kręcony bardziej jak kinowe Gwiezdne Wojny. Część zdjęć była kręcona w londyńskim studiu Pinewood, część w różnych lokacjach w Wielkiej Brytanii. Wspomniane trzy tytuły w 100% były kręcone w studiu przy użyciu technologii stagecraft. To pokazuje, że twórcy tego serialu mają zupełnie inne podejście. A do tego są oni o wiele bardziej doświadczeni, niż reżyserzy tych seriali. Kim oni są?

Gwiezdne Wojny: Andor - scenarzyści

Tony Gilroy jest showrunnerem, czyli osobą podejmującą wszystkie najważniejsze kreatywne decyzje. To on wspomógł twórców Łotra 1 i uratował film w dokrętkach. Według informacji to on też odpowiadał za najbardziej chwalone elementy tego widowiska. Do tego Gwiezdne Wojny: Andor to thriller szpiegowski, a Gilroy jest przede wszystkim znany jako scenarzysta trylogii przygód Jasona Bourne'a. Napisał on odcinki: 1, 2, 3, 11, 12. Znamy go też jako nominowanego do Oscara reżysera i scenarzystę wybitnego filmu Michael Clayton.

Scenarzystą jest też brat Tony'ego, Dan Gilroy. Jest on wielokrotnie nagradzanym scenarzystą filmu Wolny strzelec (także nominacja do Oscara za scenariusz), a oprócz tego stał za sterami scenariusza takich tytułów jak Magia uczuć, czy Roman J Israel, Esq.. Napisał odcinki 4, 5 i 6.

Natomiast za 7 odcinek odpowiada Stephen Schiff, który jest przede wszystkim znany jako scenarzysta i producent serialu Zawód: Amerykanin. Za niego był dwukrotnie nominowany do nagrody Emmy.

Zaskoczeniem może być scenarzysta 8, 9 i 10 odcinka, bo jest nim Beau Willimon. To człowiek, który stworzył serial House of Cards i odpowiadał w nim też za scenariusze od samego początku.

Star Wars: Andor

Gwiezdne Wojny: Andor - reżyserzy

Najwięcej odcinków wyreżyserował Toby Haynes, który pracował przy takich serialach jak Sherlock, Czarne lustro, Utopia oraz Doktor Who. Wyreżyserował on odcinki 1,2,3,8,9 i 10.

Susanna White odpowiada za odcinki 4,5 i 6. Jest to wielokrotnie nagradzana reżyserka znana z takich tytułów jak Generation Kill: Czas wojny (nominacja do Emmy), Jane Eyre (nominacja do Emmy), Koniec defilady (nominacja do nagrody BAFTA), Trust oraz Kroniki Times Square.

Ostatnim reżyserem jest Benjamin Caron; stanął on za kamerą odcinków 7, 11 i 12. Przede wszystkim jest on znany i doceniany za pracę za kamerą serialu The Crown Netflixa. Wyreżyserował 11 odcinków hitu.