HBO Max - premiery na pierwszą połowę października 2022. Stargirl, DC Liga Super-Pets i inne

Jakie nowości w październiku w HBO Max? Platforma przygotowała trochę seriali i filmów, które niewątpliwie zainteresują subskrybentów.

Z seriali mamy powrót Avenue 5 z 2. sezonem oraz Stargirl z oczekiwanym 3. sezonem. Na ekranie też pojawią się nowe sezony All American, All American: Homecoming, Babylon Berlin, Biały lotos i Jak posłać wszystko w diabły. Nie zabraknie też sezonu 11A serialu The Walking Dead. Wielbiciele klasyki na pewno ucieszą się na Prezydencki poker.

Najważniejszą premierą filmową jest animacja DC Liga Super-Pets, która niedawno była na ekranach kin.

HBO Max - programy i seriale

Stargirl III – trzeci sezon serialu o przygodach licealistki Courtney Whitmore, która odkrywa u siebie supermocne i postanawia zainspirować grupę młodych herosów do walki ze złoczyńcami z przeszłości - premiera: 1 października

Młody Sheldon VI – szósty sezon serialu o młodych latach Sheldona Coopera, którego znamy z serialu Teoria wielkiego podrywu (The Big Bang Theory). Sheldon jest niezwykle utalentowanym, bardzo bystrym, ale także dość bezbronnym i naiwnym chłopcem. Jego ojciec, George, często nie jest w stanie nadążyć za synem, a jego kochająca matka Mary stara się zaakceptować małego geniusza i chronić go przed niezrozumieniem i małomiasteczkową społecznością - premiera: 1 października

Jak posłać wszystko w diabły (How to Screw It All Up) – kiedy jej szkolna wycieczka do Włoch na koniec roku szkolnego zostaje odwołana, marzenie Alby (Naira Lleó) o ucieczce od swojego życia oraz podejrzanych interesów, w które zawsze wplątuje ją jej brat, wydaje się prawie niemożliwe. Dziewczyna odkrywa jednak, że niektórzy z jej kolegów z klasy potajemnie planują niezwykłą podróż samochodem - premiera: 1 października

The Walking Dead XI A – Pierwsza część jedenastego sezonu o grupce ocalałych, którzy szukają bezpiecznego schronienia w świecie opanowanym przez śmiercionośne zombie - premiera: 1 października,

Pani sprzątająca II (The Cleaning Lady II) – drugi sezon serialu o kambodżańskiej lekarce, która przyjeżdża do USA, aby uratować życie chorego syn0a. Kiedy system zawodzi i zmusza ją do ukrycia, staje się “sprzątaczką” dla organizacji przestępczej, wykorzystując przy tym swoją nieprzeciętną inteligencję - premiera: 2 października

Yvonne Orji: Cała ja (Yvonne Orji: A Whole Me) - w swoim drugim stand-upie dla HBO nominowana do Emmy Yvonne Orji wykorzystuje terapię, aby omówić ewoluujące swoich przemyśleń na temat przyjaźni, randek, dorosłości i tego, dlaczego faceci potrzebują lepszych przyjaciół – premiera: 4 października

NTSF:SD:SUV:: I-III – serial Adult Swim; agenci NTSF:SD:SUV, znani także jako National Terrorism Strike Force: San Diego: Sport Utility Vehicle to tajna rządowa jednostka, której członkowie chronią San Diego przed różnymi zagrożeniami terrorystycznymi. Mają jedno zadanie: uratować twoją skórę – premiera: 5 października – sezon I, 12 października – sezon II, 19 października – sezon III

Kung Fu III – trzeci sezon serialu o Nicky, Amerykance pochodzenia chińskiego, która wyrusza w życiową podróż do odosobnionego klasztoru w Chinach. Po powrocie odkrywa, że jej rodzinne miasto zostało opanowane przez przestępczość i korupcję. Nicky wykorzystuje sztuki walki, żeby chronić swoją społeczność – premiera: 7 października

Misja: Zero odpadów II – drugi sezon serialu dokumentalnego, w którym młody biolog i ekolog szkoli się w gotowaniu „zmarnowanego jedzenia” z pomocą najlepszych szefów kuchni w Europie, aby nauczyć widzów, że również żywność może być ponownie wykorzystywana. Każdy odcinek rozgrywa się w jednym z europejskich krajów – premiera: 8 października

Babylon Berlin IV – nowy sezon trzymającego w napięciu serialu kryminalnego o ambitnym policjancie, który wpada na ślad ogromnej korupcji. Akcja nowego sezonu rozgrywa się na początku lat trzydziestych ubiegłego wieku w Berlinie, mieście zabawy i grzechu, bezprawia i nieograniczonych możliwości - premiera: 9 października

Avenue 5 II – drugi sezon serialu Avenue 5 ponownie przenosi nas w niedaleką przyszłość, w której podróże po Układzie Słonecznym nie są już pomysłem rodem z literatury science-fiction, ale prężnie rozwijającą się, wycenianą na setki miliardów dolarów, gałęzią turystyki. W roli głównej Hugh Laurie - premiera: 11 października

All American V – kolejny sezon serialu inspirowanego życiem wielkiej gwiazdy NFL, Spencera Paysingera, który pokazuje życie dwóch rodzin z różnych światów – premiera: 12 października

All American: Nowe początki II (All American: Homecoming II) – drugi sezon serialu śledzącego losy młodej tenisistki z Beverly Hills i elitarnego zawodnika baseballu z Chicago, którzy grają na studiach o wysokie stawki. Ich wczesna dorosłość na prestiżowym HBCU jest pełna wzlotów, upadków i seksualnych doświadczeń - premiera: 12 października

Ramy s3 ­­– trzeci sezon serialu o Ramym Hassanie (Ramy Youssef), młodym Amerykaninie o egipskich korzeniach. Serial opowiada o wyzwaniach, jakie wiążą się z balansowaniem między światem muzułmańskiej społeczności, której członkowie uważają, że całe życie jest sprawdzianem moralnym oraz życiem beztroskiego millenialsa przekonanego, że można żyć, nie ponosząc za to żadnych konsekwencji – premiera: 15 października

Prezydencki poker I-VII (The West Wing I-VII) – serial przedstawia losy administracji prezydenta Stanów Zjednoczonych. Zaglądamy w nim za kulisy i obserwujemy pracę Białego Domu, a przede wszystkim jego zachodniego skrzydła, w którym urzęduje Prezydent – premiera: 27 października

Garcia! – nowy hiszpański serial komediowy Max Original. Garcia, superżołnierz stworzony podczas trwania reżimu Franco, był zamrożony przez 60 lat i nagle budzi się w teraźniejszości. Z pomocą Antonii, młodej dziennikarki, odkrywa spisek, który grozi wciągnięciem Hiszpanii w kolejną wojnę domową - premiera: 28 października

Biały Lotos II (The White Lotus II) – w drugim sezonie komediowego serialu HBO wraz z nową grupą gości i hotelowych pracowników udajemy się do ekskluzywnego kurortu na Sycylii - premiera: 31 października

HBO Max - wybrane filmy

DC Liga Super-Pets (DC League Of Super-Pets) – Krypto i Superman to nierozłączni przyjaciele, którzy walczą razem z przestępczością w Metropolis. Kiedy Superman i reszta Ligi Sprawiedliwości zostają porwani, Krypto tworzy drużynę zwierzaków ze schroniska, aby uratować superbohaterów – premiera: 2 października

Czarna owca (Czarna owca) – Magda i Arek są zgodnym małżeństwem z 25-letnim stażem, które opiekuje się chorym dziadkiem. Mieszkają z synem, który od dawna pozostaje w związku ze swoją dziewczyną. Wydaje się, że wszystko jest w porządku. To jednak tylko pozory – premiera: 2 października

Duma i uprzedzenie, i zombie (Pride and Prejudice and Zombies) - rezolutne siostry Bennett muszą stawić czoła groźnym umarlakom, które zaczynają panoszyć się w ich hrabstwie – premiera: 2 października

Młodzi wściekli (Here Are The Young Men) – nastolatkowie z Dublina – Matthew, niezależna Jen, nihilistyczny Rez i szalony

Kearney – opuszczają szkołę, aby oddać się piciu i narkotykom. Jednocześnie popełniają szokujące wykroczenia, które nieodwołalnie zmienią ich życie – premiera: 7 października

Ballada o białej krowie (Ballad Of A White Cow) – życie Miny wywraca się do góry nogami, gdy dowiaduje się, że jej mąż nie był winny zbrodni, za którą został stracony w Iranie. Kobieta rozpoczyna cichą walkę z cynicznym systemem dla dobra swojego i córki – premiera: 7 października

Rendez-vous (Rendez-vous (2019)) – nakręcony w jednym ujęciu oryginalny thriller o parze, która spotyka się w sieci. Kiedy Lili w końcu poznaje Eduardo, wcale nie jest rozczarowana. Niestety chłopak ją okłamał – premiera: 7 października

Ludzie (The Humans) – gdy trzy pokolenia rodziny Erika Blake'a zbierają się, by celebrować Święto Dziękczynienia w mieszkaniu jego córki na Manhattanie, zapada ciemność i zaczynają dziać się różne dziwne rzeczy, które obnażają najgłębsze lęki zgromadzonych – premiera: 9 października

Najgorszy człowiek na świecie (The Worst Person In The World (Aka. Verdens Verste Menneske)) – cztery lata z życia Julie, energicznej młodej kobiety, która płynie po niespokojnych wodach swojego życia miłosnego i usiłuje znaleźć swoją ścieżkę kariery. Wszystko prowadzi ją do realistycznego spojrzenia na to, kim naprawdę jest – premiera: 15 października

Uncharted (Uncharted) – poszukiwacz skarbów Nathan Drake, potomek odkrywcy Sir Francisa Drake'a, dowiaduje się, gdzie znajduje się El Dorado, legendarne południowoamerykańskie złote miasto – premiera: 16 października

Chmury znad Czarnobyla (Anul Pierdut 1986 (Aka. Clouds Of Chernobyl)) – w Rumunii w 1986 roku panowało silne przekonanie, że po katastrofie w Czarnobylu dzieci urodzą się martwe lub zdeformowane. Z tych właśnie względów młoda kobieta zostaje zmuszona przez teściową do aborcji – premiera: 28 października

HBO Max - filmy i seriale dokumentalne

Nie chcemy ciebie w naszym mieście (No place for You in Our Town) – bułgarski film dokumentalny koprodukcji HBO Max, opowiada o grupie piłkarskich chuliganów z podupadającego bułgarskiego miasta Pernika. Po niegdyś kwitnącym ośrodku przemysłowym, pozostaje dziś tylko miejska legenda o twardości mieszkańców - górników. Kamera Nikołaja Stefanowa śledzi losy Tsetso, skinheada i samotnego ojca, przywódcy gangu Dado oraz Mimeto, jedynej kobiety w grupie – premiera: 6 października

Lotnisko w Kabulu (Escape from Kabul) – dokument zawiera niepublikowane wcześniej nagrania i ekskluzywne wywiady z żołnierzami piechoty morskiej USA, talibami i ewakuowanymi mieszkańcami Afganistanu, ukazując historię największego transportu powietrznego w historii USA – premiera: 13 października

Przysięga II (The Vow II) – kontynuacja serialu dokumentalnego HBO przedstawiającego historię NXIVM, organizacji, której założyciel, Keith Raniere, oraz kilku innych członków zostało oskarżonych o handel ludźmi i wymuszenia haraczy – premiera: 18 października

HBO Max - nowości na październik dzień po dniu (1-15 października)

1 października

Stargirl III, odc. 1-4

Młody Sheldon VI, odc. 1

Jak posłać wszystko w diabły, odc. 1-6

The Walking Dead XI, odc. 1-8

Los Espookys II, odc. 3

Jumanji: Przygoda w dżungli

Drive My Car

Szarlatan

Zabij to i wyjedź z tego miasta

Marshall

63 dni później

W rzeczywistości

DziewczynyChłopakiMiX

Histeria

Nad wodą

Ludzie w ruchu

Bez wątpienia

Kung Fu Panda

Kung Fu Panda 2

Shrek Forever After

2 października

Pani sprzątająca II, odc. 1-2

DC Liga Super-Pets

Duma i uprzedzenie, i zombie

Studio 666

Plac zabaw

Requiem dla snu

Dom zbrodni

Las samobójców

3 października

Rick i Morty VI, odc. 5

Ród smoka, odc. 7

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem IX, odc. 24

Wyznania gejszy

Świat po nas

Pat the Dog: A Very Special Dog

4 października

Aloha, Scooby-Doo!

Ostrym nożem

Yvonne Orji: Cała ja

5 października

NTSF:SD:SUV::, odc. 1-12

Pani sprzątająca II, odc. 3

Opowieść podręcznej V, odc.5

6 października

Stargirl III, odc. 5

Szkolny blues

Miss plastiku - piękno spod skalpela

Miasto w ogniu

Nie chcemy ciebie w naszym mieście

Po prostu miłość

7 października

Kung Fu III, odc. 1

Sprawa ideala VI, odc. 5

Z życia wzięte, odc. 1-10

Ballada o białej krowie

Młodzi wściekli

Rendez-vous

Kalifornia

Pat the Dog: A Too Scary Story

Pat the Dog: Into the Wild

8 października

Misja: Zero odpadów II, odc. 1

Młody Sheldon VI, odc. 2

Los Espookys II, odc. 4

Jak brat bratu

W drogę!

Wyspa tajemnic

Lobster

To właśnie seks

9 października

Babylon Berlin IV, odc. 1-2

Ludzie

Magnetic Beats

10 października

Rick i Morty VI, odc. 6

Ród smoka, odc. 8

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem IX, odc. 25

11 października

Avenue 5 II, odc. 1

12 października

NTSF:SD:SUV:: II, odc. 1-15

All American V, odc. 1

All American: Nowe początki II, odc. 1

Pani sprzątająca II, odc. 4

Opowieść podręcznej V, odc.6

Nagość wystawiona na widok publiczny

Sentenced for Life

Kainowe dzieci

Fritzi: A Revolutionary Tale

Kronika tajemnic: Niewłaściwy człowiek

Kronika tajemnic: Związani winoroślą

38 w Madison Square Garden

13 października

Stargirl III, odc. 6

Lotnisko w Kabulu

14 października

Kung Fu III, odc. 2

Sprawa idealna VI, odc. 6

Zabić bestię

Porzucony transport

15 października

Ramy III, odc. 1-10

Misja: Zero odpadów II, odc. 2

Młody Sheldon VI, odc. 3

Los Espookys II, odc. 5

Najgorszy człowiek na świecie

Shrek Trzeci