Hexed – nowy pełen magii film animowany Disneya. Pierwsze szczegóły

Hexed to nowy film animowany Disneya oparty na oryginalnym pomyśle. Podczas wydarzenia D23 ogłoszono projekt, a w sieci szybko opublikowano wideo z tytułem animacji oraz pierwszymi informacjami.

Hexed - logo i fabuła

Historia skupia się na nastolatku-dziwaku i jego mamie, którzy odkrywają, że jego specyficzność to tak naprawdę ukryta magia. Wkrótce trafiają do świata, w którym magia jest powszechna i akceptowana.

Premiera filmu zaplanowana jest na jesień 2026 roku. Jose Trinidad i Jason Hand są reżyserami, a Roy Conli oraz Juan Pablo Reyes Lancaster-Jones pełnią role producentów.

Animacje Disneya w większości opierają się na oryginalnych pomysłach. W ostatnich pięciu latach pojawiła się tylko jedna kontynuacja – Vaiana 2. Wypuszczono łącznie pięć filmów. To inne podejście niż w przypadku Pixara, który również promował się podczas D23. Z ich ogłoszeń wynika, że w nadchodzących latach studio planuje niemal wyłącznie kontynuacje swoich największych hitów, ponieważ ich ostatnie oryginalne animacje poniosły finansowe porażki.

Na razie nie ujawniono więcej szczegółów na temat Hexed.