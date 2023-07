Immortals of Aveum zaskoczy jakością oprawy? Oto jeden z filmowych przerywników w grze

fot. EA

Immortals of Aveum to nadchodząca, pierwszoosobowa strzelanka od deweloperów z Ascendant Studios. Gracze wcielą się tu w rolę maga bitewnego o imieniu Jak, który trafi w sam środek konfliktu pomiędzy dwoma potężnymi królestwami. Z okazji San Diego Comic-Con 2023 do sieci trafił nowy materiał wideo z tej produkcji.

Wideo tym razem nie skupia się na rozgrywce i zamiast tego mamy okazję zapoznać się z jedną ze scenek przerywnikowych. Wygląda na to, że twórcy poświęcili sporo uwagi oprawie graficznej i to nie tylko jeśli chodzi o przygotowanie spektakularnych efektów towarzyszących magii. W oczy rzucają się dopracowane modele oraz realistyczna mimika bohaterów. Zobaczcie sami.

Immortals of Aveum

Immortals of Aveum zadebiutuje 22 sierpnia. Gra dostępna będzie na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series S/X.