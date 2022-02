Jak and Daxter - reżyser Uncharted pracuje nad filmem na podstawie kultowej serii gier

źródło: Sony

Jak and Daxter to kultowa seria gier na PlayStation, które wyszły spod ręki twórców ze studia Naughty Dog. Ruben Fleischer, reżyser filmu Uncharted, w czasie promocji widowiska w rozmowie z Digital Trends wyjawił, że pracuje nad adaptacją przygód Jaka i Daxtera. Nie wyjawił jednak szczegółów projektu ani stopnia zaawansowania prac. Nie wiadomo również czy będzie to film aktorski czy animacja.

Co ciekawe dzień wcześniej gwiazda Uncharted, Tom Holland, wyjawił, że chciałby zrobić film o Jaku i Daxterze, w którym zagrałby Jaka. Jednak chciałby zrobić to w stylu produkcji od A24 (Midsommar. W biały dzień, Dziedzictwo. Hereditary), czyli byłoby dziwnie i mrocznie.

fot. SIE

Jak and Daxter - o czym gry?

Jak and Daxter to seria gier platformowych, które łączą w sobie akcję, wyścigi oraz rozwiązywanie zagadek. Akcja produkcji dzieje się w świecie z pogranicza science fiction, cyberpunka i steampunka. Tytułowi bohaterowie próbują odkryć tajemnice swojego świata, przy okazji rozwikłać zagadki pozostawione przez starożytną rasę zwaną Prekursorami.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.