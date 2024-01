Jak wytresować smoka - kto zagra przyjaciół Czkawki w wersji aktorskiej? Obsada ogłoszona!

fot. materiały prasowe

Zdjęcia do filmu Jak wytresować smoka rozpoczęły się jakiś czas temu. Universal Pictures w końcu ujawnia tę część obsady, która najbardziej interesuje fanów, czyli aktorów wcielających się w przyjaciół Czkawki. Kto ich zagra?

Jak wytresować smoka - obsada

Julian Dennison (Deadpool 2) zagra Śledzika, Gabriel Howell (Bodies) to Sączysmark, a Bronwyn James (Władcy przestworzy) oraz Harry Trevaldwyn (The Bubble) wcielą się w Szpadkę i Mieczyka Thornstonów. Czy według Was pasują? Zobaczcie ich zdjęcia i porównajcie z animowanymi pierwowzorami!

Julian Dennison

Wcześniej w obsadzie ogłoszono Masona Thames jako Czkawkę i Nico Paarker w roli Astrid. Natomiast Gerard Buttler powróci do roli z animacji, czyli zagra aktorską wersję Stoika. Nick Frost to Pyskacz Gbur.

Dean DeBlois, twórca animowanej trylogii, jest reżyserem i scenarzystą wersji aktorskiej. Marc Platt i Adam Siegel są producentami.

Nie wiadomo, czy aktorska wersja będzie kopią pierwszego filmu animowanego, czy planowane są jakieś zmiany. Premiera 13 czerwca 2025 roku.