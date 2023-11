Jamie Foxx oskarżony o napaść seksualną. Jest pozew

fot. Netflix

W Nowym Jorku złożono pozew cywilny przeciwko Jamiemu Foxxowi. Aktor został oskarżony o napaść seksualną. Powódka twierdzi, że do incydentu doszło, gdy jej przyjaciółka poprosiła Foxxa o zdjęcie. Gwiazdor zachowywał się tak, jakby był pod wpływem alkoholu. Porównał kobietę do Gabrielle Union i komplementował jej ciało i zapach. To jednak nie wszystko...

Jamie Foxx – napaść seksualna

Do zdarzenia miało dojść w 2015 roku. Powódka twierdzi, że aktor dotykał ją w miejscach intymnych. Kobieta próbowała uciec, ale dopiero interwencja koleżanki jej to umożliwiła.

Kobieta żąda odszkodowania i pokrycia kosztów procedur medycznych, które musiała przejść po tym zdarzeniu.

Pozew został złożony w ramach nowojorskiej ustawy Adult Survivors Act – dała ona pokrzywdzonym możliwość składania pozwów dotyczących napaści seksualnych, które normalnie uznane byłyby za przedawnione. Pokrzywdzeni mieli na to rok – ostateczny termin upływa 23 listopada.

Do sądu złożono już sporo pozwów – niektóre z nich dotyczą sławnych osób. Jamie Foxx i jego przedstawiciele nie skomentowali tej sytuacji.