To będzie trzeci film o przygodach Jaya i Cichego Boba, w których ponownie wcielą się Jason Mewes i Kevin Smith. Plany na powstanie nowej produkcji ogłoszono w grudniu 2023 roku. W weekend Smith wyjawił, że trzecia odsłona będzie nosić tytuł Jay & Silent Bob: Store Wars, co nawiązuje do tytułu Star Wars. Nie jest to pierwszy raz, gdy tytuł tej serii odnosi się do tej słynnej franczyzy, bo już nazwa pierwszej części - Jay i Cichy Bob kontratakują - nawiązywała do filmu Gwiezdne wojny: Część V - Imperium kontratakuje.

Jay & Silent Bob: Store Wars - o czym będzie film?

W Store Wars Jay i Bob będą rozprowadzać marihuanę w starym sklepie RST Video. Gdy konkurencyjny sklep zostanie otwarty w innym miejscu w mieście, sprawy przybiorą zły obrót.

Nie podano jeszcze, kiedy i gdzie będzie kręcony film. Wiadomo tylko, że "później w tym roku".