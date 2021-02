Kevin Can F**k Himself - zwiastun intrygującego serialu łączącego elementy sitcomu i thrillera

YouTube

Kevin Can F**k Himself opowie historię kobiety, która wydaje się perfekcyjną panią domu, idealną i zadowoloną z życia żoną, mieszkającą - rzecz jasna - w domu na przedmieściach wraz ze swoją rodziną. W pewnym momencie bohaterka odkrywa w sobie mordercze instynkty i fakt, że w istocie wcale nie czuje się szczęśliwa i najchętniej pozbawiłaby swojego męża życia. Twórcy projektu przeplatają śmiechy w tle, pastelową i ciepłą stylistykę sitcomu z chłodniejszą paletą barw oraz mroczniejszymi klimatami, które towarzyszą poważniejszym scenom. Tytuł odwołuje się do produkcji Kevin Can Wait, serialu, który zasłynął bezceremonialnym uśmierceniem jednej z głównych bohaterek między sezonami, której śmierć nie została nawet należycie opłakana przez pozostałe postacie.

Zobaczcie zapowiedź produkcji:

W roli głównej występuje Annie Murphy, a za sterami produkcji stoi Valerie Armstrong.

Kevin Can F**k Himself - premiera serialu w USA zapowiedziana jest na lato 2021 roku. Polska data premiery nie jest jeszcze znana.