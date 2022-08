Kevin Spacey musi zapłacić 31 milionów dolarów odszkodowania za zwolnienie z House of Cards

Fot. Materiały prasowe

Kevin Spacey musi zapłacić producentowi serialu House of Cards, firmie MRC, prawie 31 milionów dolarów za rzekome niewłaściwe zachowanie o podtekście seksualnym za kulisami hitu Netflixa.

Dla przypomnienia Spacey grał w House of Cards głównego bohatera, Franka Underwooda. Aktor został usunięty z serialu po tym, jak pojawiły się zarzuty, że seksualnie żerował na młodych mężczyznach. Oskarżenia, które obejmowały rzekome obmacywanie asystenta produkcji, skłoniły MRC do przeprowadzenia dochodzenia i ostatecznie do rozwiązania jego umowy.

fot. Netflix

Kevin Spacey i House of Cards - orzeczenie sądu

Sędzia Sądu Najwyższego w Los Angeles, Mel Red Recana, potwierdził w czwartek, 4 sierpnia, orzeczenie wydane wcześniej przez arbitra w październiku 2020 roku na korzyść MRC. Składa się ono z około 29,5 miliona dolarów odszkodowania, a pozostałą część zadośćuczynienia stanowią koszty i honoraria. Arbiter uznał, że zachowanie Spaceya stanowiło istotne naruszenie jego umów aktorskich i wykonawczych.