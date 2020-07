Kryzys na Nieskończonych Ziemiach - postać wyglądająca jak Michael Keaton na szkicu koncepcyjnym

Źródło: Warner Bros.

Kryzys na Nieskończonych Ziemiach to ostatni crossover Arrowverse, czyli seriali Arrow, Flash, Supergirl, Black Lightning, Batwoman i Legends of Tomorrow. W nim jednak wystąpiło wiele postaci z filmów i innych seriali opartych na komiksach DC. Kryzys na Nieskończonych Ziemiach miał związek z alternatywnymi wersjami Ziemi, więc twórcy postanowili wykorzystać to do wprowadzenia cameo postaci z filmów i serial opartych na komiksach DC. Nie tylko tych produkowanych przez amerykańską stację The CW, ale też rzeczy z Netflixa i innych platform.

Pojawiło się też odniesienie do filmu The Batman od Tima Burtona z 1989 roku. Do sprzedaży trafiła książka Crisis on Infinite Earths: Paragons Rising, w której zebrano liczne grafiki i zdjęcia oraz szkice koncepcyjne. Jeden ze szkiców szczególnie przykuwa uwagę, bo jest to przedstawienie Batmana z Earth-99, gdzie mimo zamazanej twarzy, widzimy twarz Michaela Keatona, odtwórcy roli Mrocznego Rycerza w filmach Burtona. Zobaczcie:

Comicbook.com

Postać ma na sobie egzoszkielet i jest to kostium zaprojektowany przez Mayę Mani, który został zainspirowany strojem noszonym przez Mrocznego Rycerza w Kingdom Come. Ostatecznie pojawił się crossoverze Kevin Conroy, długoletni głos Batmana w różnych animacjach i grach wideo. Szkic, który widzicie powyżej, to zabawa grafika, który jeszcze nie wiedział, kto ostatecznie wcieli się w tę rolę.